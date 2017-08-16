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В Израиле

В "Ликуде" выявляют "двойных агентов" из числа новых членов партии

время публикации: 07:25 | последнее обновление: 07:45 блог версия для печати фото
В "Ликуде" проводят проверку новых членов на предмет "двойных агентов"

Партия "Ликуд" прекратила прием новых членов через интернет, и начала проверку тех, кто уже вступил, на предмет выявления "двойных агентов".

Как сообщает газета "Маарив", проверка государственного регистратора партий показала, что около 10.000 новых членов "Ликуда" являются одновременно членами других партий, что запрещено законом.

По оценке руководства "Ликуда", около четверти из них являются членами группы "Новые ликудники", созданной с целью изменения политики партии власти изнутри.

Данные "Ликуда" и регистратора партий свидетельствуют, что 5.746 новых членов являются также членами партии "Авода", 2.862 новичка – члены партии "Байт Иегуди", а 1.297 – члены партии МЕРЕЦ.

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