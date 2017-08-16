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Минтранс: с 29 августа улучшится работа общественного транспорта в Мигдаль а-Эмеке

время публикации: 19:55 | последнее обновление: 19:55 блог версия для печати фото
Минтранс: с 29 августа улучшится работа общественного транспорта в Мигдаль а-Эмеке

C 29 августа в транспортной системе в городе Мигдаль а--Эмек и окрестностях произойдут улучшения. Об этом сообщил министр транспорта и разведки Исраэль Кац.

В рамках изменений, автобусная компания "Супербус" введет в эксплуатацию новые автобусы. В Мигдаль а-Эмеке будет улучшено внутригородское транспортное сообщение, число автобусных рейсов возрастет на 60%, автобусы будут курсировать чаще. Планируется расширить географию пунктов назначения.

Министр транспорта Исраэль Кац отметил, что улучшения в работе общественного транспорта в Мигдаль а-Эмеке внесут положительные изменения в транспортную ситуацию в городе. Пассажиры смогут быстрее и с большим удобством добираться до образовательных учреждений, торговых центров и промышленных предприятий. Это нововведение должно увеличить количество пользователей общественного транспорта, улучшить уровень обслуживания, с учетом потребностей пассажиров".

Среди ожидаемых изменений – введение новых и оптимизация работы существующих маршрутов. Например, автобусы № 4 и 5 обеспечат эффективное сообщение между жилыми районами. Маршруты автобусов № 6 и 9, будут усовершенствованы, и обеспечат соединение с промзоной "Саги 2000" и ближайшей железнодорожной станцией "Поезда Долины". В часы пик частота курсирования автобусов будет увеличена. Часы работы маршрутов будут продлены.

Министр Кац заявил, что улучшение работы общественного транспорта в городе проводится в рамках генерального плана, разработанного Управлением общественного транспорта и муниципалитетом Мигдаль а-Эмека. Это, в свою очередь, часть программы митранса, направленной на повышение уровня сервиса в общественном транспорте в Израиле.

Мэр города Эли Барда отметил, что новая программа должна значительно улучшить работу общественного транспорта, и станет важной вехой в социально-экономическом развитии этого населенного пункта.

Подробности об изменениях в работе общественного транспорта будет опубликованы позже. Кроме того, в ближайшее время на остановках, которых коснутся изменения, появятся инструкторы-консультанты. У них пассажиры смогут получить всю актуальную информацию об общественном транспорте в городе.

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