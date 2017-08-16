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В Израиле

Мобильная связь в Израиле в 2017 году. Новый опрос NEWSru.co.il

время публикации: 07:24 | последнее обновление: 07:36 блог версия для печати фото
Мобильная связь в Израиле
Мобильная связь в Израиле
Мобильная связь в Израиле

На этой неделе редакция NEWSru.co.il вновь проводит опрос по ситуации на рынке мобильной связи в Израиле. В прошлом году мы проводили похожий опрос, но рынок сотовой связи развивается очень динамично.

- Мобильная связь в Израиле в 2017 году. Выскажите ваше мнение
(вам предстоит ответить на 29 вопросов)

Отметим, что мобильная связь в Израиле считается одной из самых надежных и быстрых в мире. Это обеспечивается и за счет использования современных технологий, и благодаря небольшой, по сравнению со многими другими странами, площади государства Израиль. При этом, по сравнению с другими странами OECD, мобильная связь в Израиле относительно недорогая.

В мае 2012 года вступила в силу реформа, изменившая рынок сотовой связи в Израиле. В рамках реформы на рынок вышли новые операторы сотовой связи, что привело к резкому снижению цен.

Целью проводимого нами опроса является выяснение предпочтений нашей аудитории и определение позитивного и негативного рейтингов израильских компаний мобильной связи.

Год назад в рейтинге лидировали новые операторы, предлагавшие наиболее дешевые пакеты услуг. Но за прошедший год некоторые из этих операторов переживали кризисный период. Очередной опрос позволит понять, повлияло ли это на предпочтения нашей аудитории.

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