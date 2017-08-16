Поножовщина в Тель-Авиве, ранен мужчина

Примерно в 14:10 поступило сообщение о мужчине с ножевыми ранениями, обнаруженном на улице Сдерот Ар Цион в Тель-Авиве.

Как сообщает пресс-служба полиции, предполагается, что речь идет о происшествии на криминальной почве.

На месте находятся усиленные наряды полиции. Мужчина примерно 33 лет, личность которого устанавливается, получил ранения средней степени тяжести до тяжелых. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему помощь на месте происшествия, а затем доставили его в больницу "Ихилов".