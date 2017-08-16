Прогноз погоды на 16 августа: малооблачно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 16 августа, будет малооблачно и жарко. Температура немного ниже, чем вчера, и незначительно выше среднесезонной.

В Иерусалиме – 19-30 градусов, в Тель-Авиве – 25-30, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 28-40. В Беэр-Шеве – 23-34, в Мицпе-Рамоне – 18-32, на побережье Мертвого моря – 30-38, в Ашкелоне – 25-31, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-38, на Голанских высотах – 21-33.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 80-180 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В четверг-субботу ожидается постепенное повышение температуры.