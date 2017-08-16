Задержаны 72 участника беспорядков на Храмовой горе

В среду, 16 августа, прокуратура передала в суд обвинительные заключения против 43 участников беспорядков на Храмовой горе.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в течение последней недели в ходе двух операций, проводившихся совместно с МАГАВ, были задержаны 72 человека. Они подозреваются в участии в беспорядках, вспыхнувших на Храмовой горе и Старом городе Иерусалима после 14 июля, когда трое террористов открыли огонь по сотрудникам израильских служб безопасности, убив двух полицейских.

В ходе столкновений с полицией, которые продолжались почти две недели, десятки арабов бросали камни, петарды и бутылки с зажигательной смесью в сотрудников правоохранительных органов. В эти дни был причинен ущерб собственности граждан, городскому имуществу и повреждены автомобили полиции.

При расследовании июльских событий полиция испытала трудности: во время беспорядков их участники скрывали свои лица под масками или платками. Перед тем, как начать задержания, правоохранительными органами была собрана информация об участниках столкновений и улики против них.

В правоохранительных органах подчеркивают: собранные следствием улики против 43 задержанных были признаны судом достаточными для того, чтобы продлить их арест до окончания процесса.

Расследование в отношении еще 29 задержанных продолжается.

Пресс-служба полиции также сообщает, что один из главных зачинщиков беспорядков на Храмовой горе был задержан 15 августа в Шуафате, также во время столкновений с сотрудниками служб безопасности. Подозреваемый был вооружен, но во время ареста он попытался избавиться от ножа. Принадлежащее ему холодное оружие приобщено к делу.

Теракт на Храмовой горе произошел 14 июля. Трое террористов, пришедших на Храмовую гору, открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, после чего попытались скрыться в одной из мечетей. Бойцы сил безопасности в ходе преследования ликвидировали нападавших. У них были обнаружены два самодельных пистолета-пулемета "Карл Густав" и еще один пистолет.

По свидетельству очевидцев, один из террористов, считавшийся нейтрализованным, в какой-то момент встал и попытался снова напасть на полицейских, после чего был застрелен.

Позже стало известно, что теракт совершили трое жителей израильского арабского города Умм эль-Фахм, которые были не только родственниками, но и полными тезками. Все трое, по документам, носили имя Мухаммад Джабарин. Им было 30, 20 и 19 лет. Полные имена ликвидированных террористов: Мухаммад Ахмад Мухаммад Джабарин, Мухаммад Хамад Абд аль-Латиф Джабарин и Мухаммад Ахмад Мафаль Джабарин.

После теракта правительство Израиля распорядилось установить рамочные металлодетекторы у входа на Храмовую гору, что спровоцировало беспорядки, которые продолжались почти две недели, распространившись из Иерусалима в Иудею и Самарию. Лидеры мусульманской общины обвинили Израиль в нарушении статус-кво. Члены ВАКФ отказались молиться на Храмовой горе пока Израиль не уберет металлодетекторы. Их поддержали тысячи мусульман.

В ночь на 27 июля полиция полностью демонтировала все средства безопасности, которые были установлены у входа на Храмовую гору после теракта.