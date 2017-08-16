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В Израиле

Министр юстиции намерена представить законопроект, определяющий полномочия БАГАЦа

время публикации: 12:02 | последнее обновление: 12:49 блог версия для печати фото
Министр юстиции намерена представить законопроект, определяющий полномочия БАГАЦа

В ходе осенней сессии Кнессета на рассмотрение парламента будет вынесен Основной закон о законодательстве. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il министр юстиции Айелет Шакед. По словам министра, сейчас идут острые дискуссии вокруг проекта закона. Отвечая на вопрос о перспективах утверждения закона, министр юстиции назвала их вполне реальными.

Как стало известно NEWSru.co.il, одним из пунктов этого закона будет определение полномочий БАГАЦа в том, что касается отмены законов, принятых Кнессетом.

В интервью, которое Айелет Шакед дала NEWSru.co.il в январе 2016 года, она говорила о разногласиях с юридической системой по вопросу о законе. "Я настаиваю на том, что для утверждения закона достаточно 61 голоса, юридическая система требует, чтобы речь шла о 70 голосах. Посмотрим, удастся ли найти компромисс. Всем понятно, что такой Основной закон может быть принят только при очень широкой поддержке", - сказала министр.

Айелет Шакед прокомментировала также публикацию в газете "Исраэль а-Йом", согласно которой в БАГАЦе состоится уже в ближайшее время обсуждение вопроса о полномочиях суда отменять законы.

"Публикация, мягко говоря, неточна. Во-первых, еще не принято решение, обращаться ли в БАГАЦ. Профессиональные инстанции в министерстве едины в своем мнении, что это необходимо сделать, но окончательное решение я приму в ближайшие дни", - сказала министр Шакед. Она добавила, что поводом к возможному обращению в БАГАЦ стала отмена судом закона о налогообложении третьей квартиры. "Впервые БАГАЦ отменил закон не из-за его противоречия тому или иному Основному закону, а из-за процедурных нарушений, имевших место в процессе утверждения закона. Это не входит в полномочия БАГАЦа, и вероятно есть основания для пересмотра", - добавила она.

Министр юстиции подчеркнула: "Если обсуждение состоится, то оно будет касаться не только конкретного закона, но и вопроса о полномочиях суда отменять законы из-за процедурных нарушений. Но только из-за процедурных. Более широкий вопрос полномочий судебной власти по отношению к решениям законодательной или исполнительной, должен решаться в рамках Основного закона о законодательстве".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 августа 2017 г.
БАГАЦ проведет обсуждение полномочий БАГАЦа отменять законы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 января 2016 г.
О правах и правом правительстве. Интервью с министром юстиции Айелет Шакед







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