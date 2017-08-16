В душе тренажерного зала в центре страны обнаружены видеокамеры

Скрытые видеокамеры были обнаружены в мужском душе в одном из тренажерных залов в округе а-Шарон. По информации сайта Walla News, в понедельник, 14 августа, полиция допросила владельцев зала, работников и техника, устанавливавшего камеры наблюдения.

По информации этого источника, работники спортзала утверждают, что система видеокамер была установлена после нескольких случаев кражи личных вещей клиентов из раздевалки и душа.

Все задержанные после беседы со следователями были освобождены под подписку о невыезде.