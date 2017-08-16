16 августа 2017 г.
последняя новость: 20:13
Универмаги изменили наши привычки
Белковая диета довела до смерти
Внучка Стриженова отказалась от детей
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:10 В душе тренажерного зала в центре страны обнаружены видеокамеры
19:55 Минтранс: с 29 августа улучшится работа общественного транспорта в Мигдаль а-Эмеке
19:26 Внимание, розыск: пропала Натали Берштейн из Ашдода
18:48 Полиция Израиля попросила БАГАЦ запретить демонстрации у дома Мандельблита
17:45 На границе с Газой задержаны двое арабов, проникших в Израиль
17:30 Вертолет ЦАХАЛа вызван в Вади Кельт для спасения детей, страдающих от обезвоживания
17:08 СМИ: корреспондент "Аль-Джазиры" лишится аккредитации в Израиле
16:50 Из-за пожара в Армон а-Нацив эвакуированы жители двух домов
16:34 Состоялось открытие тренировочной базы для военнослужащих подразделения охраны границ
16:12 Лже-мастер "золотые руки" обманывал русскоязычных пенсионеров
В Израиле

В душе тренажерного зала в центре страны обнаружены видеокамеры

время публикации: 20:10 | последнее обновление: 20:10 блог версия для печати фото
В душе тренажерного зала в центре страны обнаружены видеокамеры

Скрытые видеокамеры были обнаружены в мужском душе в одном из тренажерных залов в округе а-Шарон. По информации сайта Walla News, в понедельник, 14 августа, полиция допросила владельцев зала, работников и техника, устанавливавшего камеры наблюдения.

По информации этого источника, работники спортзала утверждают, что система видеокамер была установлена после нескольких случаев кражи личных вещей клиентов из раздевалки и душа.

Все задержанные после беседы со следователями были освобождены под подписку о невыезде.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Автомобили // 27 апреля 2017 г.
Предъявлены обвинения мошенникам, помогавшим будущим водителям сдавать теорию
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 июля 2012 г.
Офисные войны: за попытку отравить напитки коллег Игорь Авербух отправится в тюрьму
// NEWSru.co.il // В мире // 27 января 2012 г.
Туристы подали в суд за скрытую камеру в душе испанского отеля







  Rating@Mail.ru  
Среда, 16 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017