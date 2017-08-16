Бунт спасателей: завтра в Тель-Авиве не будут работать некоторые пляжи

В среду, 16 августа, мэрия Тель-Авива распространила заявление, в котором говорится о том, что несколько спасателей с городских пляжей самовольно покинули свои рабочие места. В связи с этим ожидается, что завтра на части пляжей не будет спасателей и купаться там будет нельзя.

"В связи с односторонними шагами, предпринятыми некоторыми спасателями, оставившими свои рабочие места, не получив разрешения от руководства и без согласования с профсоюзом, завтра часть спасательных станций будет закрыта. Мэрия утром опубликует список работающих пляжей", - говорится в заявлении, распространенном мэрией города.

Отметим, что министерство внутренних дел регулярно напоминает израильтянам и туристам, что заходить в воду разрешается только на пляжах, на которых имеются спасатели.