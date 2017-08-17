В Израиль с Кипра экстрадирован "черный трансплантолог"

В аэропорту Бен-Гурион полицейские взяли под стражу пассажира рейса, прибывшего с Кипра. Пресс-служба полиции сообщает, что мужчина был несколько месяцев назад задержан правоохранительными органами Кипра. В Израиле он подозревается в незаконной торговле донорскими органами.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что в декабре 2016 года в рамках расследования дела о "черных трансплантологах", расследованием которого занимаются следователи подразделения "ЛАХАВ 433", были задержаны двое подозреваемых. Их сообщник во время проведения арестов находился за границей. Узнав о расследовании, он не стал возвращаться в Израиль. Полиция Израиля была вынуждена обратиться в "Интерпол" за международным ордером на арест.

В четверг, 17 августа, задержанный будет доставлен в суд для продления срока ареста.