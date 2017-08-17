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В Израиль с Кипра экстрадирован "черный трансплантолог"

время публикации: 16 августа 2017 г., 22:52 | последнее обновление: 16 августа 2017 г., 22:52 блог версия для печати фото
В Израиль с Кипра экстрадирован "черный трансплантолог"

В аэропорту Бен-Гурион полицейские взяли под стражу пассажира рейса, прибывшего с Кипра. Пресс-служба полиции сообщает, что мужчина был несколько месяцев назад задержан правоохранительными органами Кипра. В Израиле он подозревается в незаконной торговле донорскими органами.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что в декабре 2016 года в рамках расследования дела о "черных трансплантологах", расследованием которого занимаются следователи подразделения "ЛАХАВ 433", были задержаны двое подозреваемых. Их сообщник во время проведения арестов находился за границей. Узнав о расследовании, он не стал возвращаться в Израиль. Полиция Израиля была вынуждена обратиться в "Интерпол" за международным ордером на арест.

В четверг, 17 августа, задержанный будет доставлен в суд для продления срока ареста.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 ноября 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 октября 2016 г.
По делу "черных трансплантологов" задержан выходец из бывшего СССР Михаэль Зис
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 октября 2016 г.
Три человека задержаны по делу о "черных трансплантологах"
// NEWSru.co.il // В мире // 2 июня 2014 г.
На Кипре арестован "черный трансплантолог" из Беэр-Шевы







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