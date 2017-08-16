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В Израиле

Вертолет ЦАХАЛа вызван в Вади Кельт для спасения детей, страдающих от обезвоживания

время публикации: 17:30 | последнее обновление: 17:30 блог версия для печати фото
Вертолет ЦАХАЛа вызван в Вади Кельт для спасения детей, страдающих от обезвоживания

Во второй половине дня в спасательные службы поступило сообщение о супружеской паре с тремя маленькими детьми, нуждающимися в срочной помощи в ущелье Вади Кельт. Звонившие сообщили, что у путешественников закончилась вода и они страдают от обезвоживания.

Спасатели обнаружили звонивших недалеко от Кфар Адумим. Фельдшеры осмотрели детей и приняли решение вызвать вертолет ЦАХАЛа для эвакуации трех девочек, которые, по всей видимости, получили солнечный удар.

Сайт twoday.co.il сообщает, что до прибытия вертолета взрослым и детям была оказана первая помощь.

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