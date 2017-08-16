Прокуратура предъявит обвинения мэру Рамат-Гана

В среду, 16 августа, прокуратура объявила о решении предъявить обвинение мэру Рамат-Гана Исраэлю Зингера.

Он будет обвинен в получении взяток, а также в обмане общественного доверия. Подаче обвинительного заключения будет предшествовать слушание у юридического советника правительства.

Полиция рекомендует судить мэра Рамат-Гана Исраэля Зингера

В апреле 2016 года полиция порекомендовала подать обвинения мэра Рамат-Гана Исраэлю Зингеру, а также другим высокопоставленным сотрудникам мэрии. Пресс-служба полиции сообщила, что в ходе расследования была собрана достаточная доказательная база для передачи дела в суд.

Мэр Рамат-Гана, а также несколько высокопоставленных сотрудников мэрии подозревались во взяточничестве, подкупе с целью повлиять на результаты выборов, а также обмане общественного доверия.

В рамках расследования были допрошены Исраэль Зингер, заместитель начальника отдела культуры мэрии Амнон Боц, и еще один высокопоставленный чиновник, имя которого не называется.

По данным расследования, в ходе муниципальных выборов 2013 года, Исраэль Зингер обещал "отблагодарить" активистов предвыборного штата и компании, работающие с мэрией, за оказанную ими помощь в предвыборной кампании. В частности, он обещал случае его избрания мэром устроить их на постоянные должности в мэрии или в организациях, подчиняющихся мэрии. В ходе проверки выяснилось, что часть этих обещаний была выполнена.