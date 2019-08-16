Унижение Смотрича и "звезда" Шафир. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

В полдень 12 августа премьер-министр Биньямин Нетаниягу вызвал в свою канцелярию министра транспорта Бецалеля Смотрича. На повестке дня были не пробки на въезде в Иерусалим и не острый дефицит водителей автобусов в связи с праздником Ид аль-Адха. Агрессивные высказывания Смотрича переполнили чашу терпения премьер-министра, и он решил поставить на место своего молодого подчиненного. Приближенные Нетаниягу сообщили журналистам, что на премьер-министра оказывается мощное давление со стороны высокопоставленных фигур в "Ликуде" с требованием уволить Смотрича.

"Вызову на ковер" предшествовали два дня выпадов со стороны Смотрича. В воскресенье он был разгневан решением (полиции? политического руководства?) запретить евреям подниматься на Храмовую гору в день поста 9 ава. Решение позднее было изменено, но Смотрич и его товарищи по партии "Ямина" продолжили утверждать, что Нетаниягу капитулирует перед теми, кто оказывает на него наиболее эффективное давление. На следующий день атака на Нетаниягу справа продолжилась. Бецалель Смотрич обвинил премьер-министра в том, что тот неспособен эффективно реформировать судебную систему. Этот залп последовал на фоне скандала вокруг решения суда запретить разделение публики по половому признаку во время выступления ультраортодоксального певца в Афуле. "Полный ноль как лидер, полный ноль как глава властной структуры", – обличал премьер-министра Смотрич. Нетаниягу решил, что с него довольно.

Премьер-министр колебался, увольнять ли Смотрича, но чаша весов изначально склонялась к тому, что выгоднее принудить министра к унизительному публичному извинению, чем увольнять, превратив тем самым в жертву персонального каприза и ущемленного эго премьер-министра. Ведь очевидно, что и выпады Смотрича, и ответные залпы Нетаниягну – всего лишь такты в предвыборной войне за голоса избирателей правого лагеря. "Голосование за "Байт Иегуди" может привести к тому, что "Ликуд" не станет крупнейшей партией в Кнессете 22-го созыва, и формирование коалиции будет поручено Ганцу", – сказал премьер-министр в интервью NEWSru.co.il, впервые открыто заявив, что вновь, как в 2013, 2015 и 2019 годах нацелился на мандаты блока правых партий. Ранее в подобных случаях в "Байт Иегуди" и в "А-Ямин а-Хадаш" лишь пассивно сопротивлялись, но на сей раз перешли в контрнаступление. В условиях этой войны увольнение Смотрича могло оттолкнуть избирателей от "Ликуда" в сторону правого блока. Публичное извинение Смотрича, да к тому же принесенное на презентации предвыборной кампании "Ямина" – это чистый гол. Забитый премьером. "Больше предупреждений Смотричу не будет", – говорится в заявлении пресс-службы "Ликуда".

Разгорающаяся внутри правого лагеря война стала знаковым событием уходящей недели, и легко предположить, что продолжится вплоть до дня выборов.

Одновременно премьер-министр продолжает работу на "русской улице". На этой неделе Нетаниягу вновь встретился с "ведущими блогерами и лидерами общественного мнения". Этой встрече предшествовал брифинг для представителей русскоязычных СМИ, на котором, помимо прочего Биньямин Нетаниягу заявил, что намерен и после выборов продолжать работу по привлечению в партию выходцев из бывшего СССР.

В левоцентристском блоке также идут междоусобные бои. Лидеры "Демократического лагеря" обвиняют "Аводу" и "Кахоль Лаван" в готовности быть первыми в правительстве Биньямина Нетаниягу на следующий день после выборов. Перспектива формирования коалиции представителями левоцентристского блока, в настоящий момент, не рассматривается как реальная.

В конце недели Центральная избирательная комиссия отклонила апелляции с требованием не допускать до участия в выборах партию "Оцма Иегудит" и Объединенный арабский список. "Звездой" обсуждения стала Став Шафир ("Демократический лагерь"), которая упорно отказывалась подчиниться требованию главы ЦИК судьи Ханана Мельцера и покинуть трибуну. Не менее 64 раз судья Мельцер потребовал от Шафир, которую в "Ликуде" пренебрежительно называют "пионервожатой", покинуть трибуну, после чего распорядился отключить микрофон.

Позднее в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Шафир возмущалась тем, что вслед за ней будут интервьюировать лидера "Оцма Иегудит" Итамара Бен Гвира. "Если бы Гитлер был жив, вы бы интервьюировали и его?" – спросила Шафир. В ответ на такое сравнение адвокат Бен Гвир пообещал иск на полмиллиона шекелей.

За месяц до выборов в августовском зное политики не брезгуют никакими способами для привлечения внимания избирателей.