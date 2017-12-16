Нейтрализация террориста около Рамаллы: ФАТХ обвиняет военных в "двойном преступлении"

Палестинские средства массовой информации сообщают, что во вторую "пятницу гнева", 15 декабря – "интифады Эль-Кудса", новый этап которой начался после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля – в результате столкновений с израильскими военными, пограничниками и полицией погибли четверо палестинских арабов.

Министерством здравоохранения ПА названы имена погибших: 1) 18-летний Мухаммад Амин Акель аль-Адам – застрелен после нападения на пограничников около Эль-Биры (площадь АЙОШ), на северной окраине Рамаллы, 2) 29-летний Басель Мустафа Мухаммад Ибрагим – убит во время столкновений около Анаты, к северу от Иерусалима, 3-4) 31-летний Ясир Сухар и 29-летний Ибрагим Абу Турайя – убиты во время столкновений на границе сектора Газы.

В общей сложности, после объявления Трампом Иерусалима израильской столицей, в результате столкновений были убиты 11 палестинских арабов и около 3 тысяч получили ранения, сообщает минздрав ПА.

Особое внимание привлечено к Мухаммаду аль-Адаму, жителю Бейт Улы (западнее Хеврона), который поехал в Рамаллу, чтобы совершить нападение на израильских военных. Как сообщалось ранее, на теле аль-Адама был "пояс смертника" или муляж такого пояса. Он ранил ножом одного из пограничников, после чего по нему был открыт огонь на поражение.

Как пишет палестинское агентство Maan, руководство правящего в ПА движения ФАТХ осудило "убийство" аль-Адама, назвав действия израильских пограничников "двойным преступлением" и потребовав привлечь виновных к ответственности. В заявлении ФАТХа сказано, что аль-Адам был смертельно ранен тремя пулями с расстояния нескольких метров, после чего военные не позволили медицинским бригадам и машинам скорой помощи добраться до него.

До сих пор остается неясным, мог ли аль-Адам совершить самоподрыв, но очевидно, что израильские пограничники пытались предотвратить взрыв "пояса смертника" и потому препятствовали действиям палестинских парамедиков. Неясно и то, почему все же военные не помешали людям в форме "Красного полумесяца" вынести с места происшествия аль-Адама, на теле которого было устройство, похожее на "пояс шахида", и доставить его в больницу Рамаллы на частном автомобиле.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 15 декабря, около 13:40 палестинский араб, вооруженный ножом, напал на израильских пограничников в районе площади АЙОШ. Офицер погранслужбы был легко ранен в плечо. По нападавшему был открыт огонь на поражение, он был тяжело ранен.

Корреспондент агентства Getty Images Илья Ефимович был на месте происшествия. В беседе с корреспондентом NEWSru.co.il И.Ефимович рассказал, что человек, напавший позже на пограничников, стоял рядом с ним и снимал происходящее на камеру мобильного телефона, потом неожиданно выхватил нож и побежал в сторону солдат. Он успел ранить одного из пограничников, после чего по нему открыли огонь на поражение.

На снимках Ефимовича видно, что на теле террориста был пояс, похожий на пояс со взрывчаткой ("пояс шахида").

Илья Ефимович говорит, что на место происшествия прибыли три автомобиля "Красного полумесяца" и один автомобиль "Маген Давид Адом". Палестинские медики попытались уложить тяжелораненого террориста в машину, но пограничники не дали им вывезти тело на автомобиле. "Один из пограничников стал на них кричать, чтобы они к нему не подходили", – говорит Илья, уверенный в том, что боец погранслужбы заметил "пояс смертника".

Военные отобрали ключи у водителей автомобилей "Красного полумесяца", однако это не помешало палестинским медикам действовать по своему усмотрению. Они, несмотря на предупреждения, взяли раненого и понесли его на носилках к частному автомобилю, стоявшему примерно в 800 метрах от места нападения, а затем вывезли его с места происшествия.

В 17:40 пресс-служба полиции распространила следующие сведения о теракте возле Рамаллы: "В 13:40 на площади АЙОШ, к северу от Рамаллы, где в это время находились израильские военнослужащие и бойцы пограничной полиции, принимавшие меры для прекращения беспорядков, палестинский араб, вооруженный ножом, напал на пограничников. Судя по всему, террорист воспользовался присутствием на площади фотографов и журналистов, чтобы приблизиться к бойцам МАГАВ. Израильские военные открыли огонь по террористу, когда же он упал на землю, один из командиров подразделений увидел закрепленный на его теле пояс со взрывчаткой. После этого были произведены еще несколько выстрелов, целью которых было нейтрализовать террориста, не позволив ему привести в действие "пояс шахида". Офицер погранслужбы, получивший ножевое ранение в плечо, был доставлен в медицинский центр "Шаарей Цедек" в состоянии средней тяжести. Террорист был увезен с места происшествия бригадой палестинской скорой помощи "Красный полумесяц". В МАГАВ заявили, что в ходе инцидента бойцы пограничной полиции действовали продуманно и решительно, стремясь предотвратить потери".





