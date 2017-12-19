Всеобщая забастовка в Израиле, список бастующих учреждений

В воскресенье, 17 декабря, в Израиле состоится всеобщая забастовка, организованная Всеизраильской федерацией профсоюзов "Гистадрут". Забастовка пройдет с 8:00 до 12:00, и она проводится в знак протеста против намерения руководства концерна "Тева" закрыть предприятия в Израиле, что повлечет за собой увольнение работников.

Как сообщалось ранее, во время забастовки работа общественного транспорта в Израиле продолжится в обычном режиме. Работа аэропорта Бен Гурион будет прервана. В настоящий момент известно об отмене рейсов компании Arkia в Ларнаку, "Аэрофлот" в Москву, рейса Turkish Airlines в Стамбул и четырех рейсов WizzAir. В 12:00 возобновится регистрация пассажиров и проверка багажа. Вылет первого рейса после завершения забастовки ожидается примерно в 14:30. В аэропортах, обслуживающих внутриизраильские рейсы, а также на пограничных пунктах забастовка также начнется в 8:00. Рейса в Эйлат и из него в направлении аэропорта "Сде Дов" возобновятся в 11:30. Морские порты бастуют.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что врачи продолжат работать в обычном режиме, так как относятся к профсоюзу врачей, который не принимает участия в забастовке, а не к Всеизраильской федерации "Гистадрут". В настоящий момент неизвестно, будет ли бастовать служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Забастовка коснется всех правительственных министерств, Кнессета и местных органов власти. Вечером в субботу глава местного совета Шломи Габи Нааман заявил, что службы этого населенного пункта бастовать не будут.

Больницы будут работать в шаббатнем режиме. Больничные кассы бастуют. Будет прервана работа водных концернов, компании "Доар Исраэль", Налогового управления, Центробанка, а также всех банков Израиля, Института национального страхования ("Битуах леуми"), Службы трудоустройства, Управления ценных бумаг, Управления безопасности на дорогах, Управления садов и парков Израиля, Института стандартов, Управления древностей, Управления аэропортами, компаний "Амидар" и "Амигур", биржи ценных бумаг, Электрической компании "Хеврат Хашмаль", городских компаний, комиссий по планированию и застройке, вузов, земельного управления, нефтеперерабатывающего комбината, компании "Безек", Управления лотереями, коллегии адвокатов, компаний ВИЦО и "Наамат", а также различных страховых фирм и компаний сотовых услуг.

Одновременно с забастовкой пройдут демонстрации протеста работников "Тевы". Митинги пройдут в Иерусалиме, Ашдоде, Петах-Тикве, Неот Ховав. В Иерусалиме рабочие планируют блокировать доступ в промзону "Ар Хоцвим", где находятся предприятия "Тевы". Позднее запланированы митинги напротив Кнессета и министерства главы правительства. Протестующие намереваются парализовать движение по шоссе, ведущим к правительственному комплексу. Возможно будет предпринята попытка блокировать движение по шоссе Бегин.

Радиостанция "Кан Бет" цитировала слова представителя трудовых комитетов "Тевы" Ицика Бен Симона, заявившего, что "Иерусалим будет парализован". "Мы начинаем борьбу, в которой обязаны победить. Демонстрации, которые проводили инвалиды, это ничто по сравнению с тем, что готовим мы", - заявил он.





