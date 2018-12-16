Эхуд Барак: "Нетаниягу ведет себя как сообщник ХАМАСа"

Бывший премьер-министр Израиля, экс-министр обороны Эхуд Барак в эфире радиостанции "Кан Бет" утром в воскресенье, 16 декабря, выступил с резкой критикой действий нынешнего главы правительства.

Барак впервые раскритиковал действия Биньямина Нетаниягу и его кабинета министров в вопросах, связанных с борьбой против террора. Он заявил: "Стратегия должна быть противоположной тому, что они делают".

По словам Барака, несмотря на то, что и военные, и ШАБАК рекомендуют налаживать отношения с администрацией Махмуда Аббаса (Абу Мазена), Нетаниягу стремится к нормализации отношений с ХАМАСом, и "ведет себя как сообщник ХАМАСа". "Он дал им деньги, он сдался ХАМАСу под огнем, и ХАМАС воспрянул в Иудее и Самарии и пытается подорвать власть Палестинской администрации", – заявил Э.Барак.

Экс-премьер подверг критике практику сноса домов семей террористов, заявив: "Это поощряет террор и не ослабляет его. Все специалисты, которые исследовали этот вопрос, приходили к такому выводу".

Отметим, что эксперты по вопросам безопасности не имеют единого мнения по поводу эффективности метода сноса домов террористов. Напомним также, что правительство Эхуда Барака с осени 2000-го до марта 2001-го не сумело остановить террор после начала "интифады Аль-Аксы", именно это было основной причиной победы на выборах "Ликуда" во главе с Ариэлем Шароном, который сразу после прихода к власти инициировал жесткие действия ЦАХАЛа против террористов (остановить "вторую интифаду" удалось только в 2004-2005 годах, после чего Шарон провел "размежевание", в ходе которого были эвакуированы израильские поселения из сектора Газы и северной Самарии, что в итоге привело к приходу ХАМАСа к власти в Газе).

Выступая в эфире государственного радио, 16 декабря 2018 года Эхуд Барак заявил о необходимости свержения правительства Нетаниягу и подчеркнул, что для это надо создавать "блок", так как "ни Ганц, ни Лапид, ни Габай не совершат революцию". Во главе такого блока Барак видит Габая, лидера блока "Сионистский лагерь", заметно уступающего в рейтинге, судя по опросам, и партии "Еш Атид", и создаваемой "партии Ганца".

В июле этого года Барак также резко критиковал Биньямина Нетаниягу и его окружение. В ходе конференции "Тмунат Мацав-2018" он заявлял, что нет большей угрозы для существования Израиля, чем политика, проводимая нынешним главой правительства. Он обвинил Нетаниягу в искажении сионистской идеи, а также в попытках внести раскол в израильское общество и подорвать судебную систему с тем, чтобы заручиться голосами избирателей на выборах. Барак говорил о том, что нынешний глава правительства вместо того, чтобы сосредоточиться на консолидации израильского общества, на укреплении внутреннего единства, занимается поиском внутренних врагов и предателей, поощряет ненависть к "чужакам" и представителям национальных меньшинств. Барак также утверждал, что идеи Нетаниягу имеют много общих черт со всеми ультранационалистическими движениям и режимами, которые известны человечеству за последние 250 лет. Докладчик настаивал на том, что единственную угрозу Израилю представляет то, как Нетаниягу видит будущее страны. Экс-премьер заявил тогда, что цель Нетаниягу и радикальных правых сил – создание единого государства от моря до Иордана, и противодействие любому плану депортации палестинцев. По словам Барака, такая политика приведет к упадку Израиля и превратит его в страну с мусульманским большинством с неразрешимыми внутренними конфликтами.





