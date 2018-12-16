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Опубликованы имена четырех арабов, убитых в Лоде и Яфии

время публикации: 09:02 | последнее обновление: 10:03 блог версия для печати фото
На месте происшествия в Лоде. 15 декабря 2018 года
На месте происшествия в Лоде. 15 декабря 2018 года
На месте происшествия в Яфии. 15 декабря 2018 года
ВСЕ ФОТО

В воскресенье, 16 декабря, были опубликованы имена четырех погибших в результате криминальных инцидентов, происшедших накануне вечером. В Лоде были убиты 37-летняя Амана Азбарка, ее муж 38-летний Джадуа Азбарка, а также 42-летний Али Абу ар-Рихан. Семья Азбарка проживала в Лоде, а третий убитый – житель Рамле.

Примерно в 18:30 на улице Песах Лев, неподалеку от здания отдела полиции по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433), из автоматического оружия был обстрелян автомобиль, в котором находились муж и жена Азбарка. Медики были вынуждены констатировать смерть пострадавших.

Два с половиной часа спустя, на улице Дов Грунер, неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился Али Абу ар-Рихан. Мужчина получил крайне тяжелые ранения и вскоре скончался. По одной из версий, речь идет о попытке возмездия за убийство семьи Азбарка, к которому ао-Рихан не имел отношения.

Мотивы убийства мужа и жены неизвестны. Полиция продолжает расследование инцидентов. Издан судебный запрет на публикацию каких бы то ни было подробностей следствия.

Примерно в 21:30 в Английскую больницу в Нацерете был доставлен с пулевыми ранениями 22-летний Мухаммад Абу Дайк, житель деревни Яфия. В больнице медики констатировали его смерть. Полиция продолжает расследование, и по этому делу также издан судебный запрет на публикацию любых деталей следствия.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что все убитые "были известны полиции".

С начала 2018 года в результате криминальных происшествий убиты 72 араба: 58 мужчин и 14 женщин. Депутат Кнессета Ханин Зуаби (Объединенный арабский список) подвергла резкой критике полицию. "Полиция знает все о конфликтах между преступными группировками, знает все об угрозах в адрес мирных граждан, знает все о складах оружия, знает все, но предпочитает оставаться в стороне. Действия полиции опасней, чем деятельность преступных группировок", – заявила она.



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