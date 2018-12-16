Шира и Амихай Иш-Ран: "Враги могут нас убить, но не могут сломить"

Шира и Амихай Иш-Ран, впервые после теракта, в результате которого они потеряли своего ребенка, а сами были тяжело ранены, вышли к журналистам. Их пресс-конференция проходила в иерусалимской больнице "Шаарей Цедек". Ширу ввезли в конференц-зал на кресле-каталке.

Амихай поблагодарил парамедиков и медперсонал больницы "Шаарей Цедек", а также "весь народ Израиля" за оказанную им поддержку. По словам Амихая, он и его жена получают письма, СМС-сообщения и подарки со всей страны. Совершенно незнакомые люди присылали им цветы, фрукты, сладости, домашнюю кошерную еду к шабатнему ужину.

"Наши враги могут стрелять в нас, атаковать с ножами, давить нас на машинах, бросать камни и пытаться всеми другими способами убить нас. Они даже могут убить нас или наших детей, но они не могут нас сломить", - сказал он. Амихай также добавил: "За три дня своей жизни наш ребенок сумел сплотить нас".

Шира на пресс-конференции рассказала о том, как парамедик Бецалель Бен-Хамо помог ей выжить. "Он заставлял меня оставаться в сознании. Я несколько раз ему говорила, что мне нехорошо и я теряю сознание. Он повторял: ты должна оставаться в сознании. Благодаря ему мы помним все, что произошло с нами. Благодаря ему до самой операции я была в сознании".

Врачи больницы "Шаарей Цедек" сообщили, что в настоящее время опасность для жизни Ширы Иш-Ран миновала. Однако ей предстоит перенести еще несколько операций, а затем ей потребуется длительный реабилитационный период.

9 декабря возле поселения Офра террористы обстреляли группу израильтян, стоявших на "трампиаде". Шира Иш-Ран, находившаяся на седьмом месяце беременности, была одной из семи человек, раненных в результате теракта. С ранением в живот и область таза, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Врачи, чтобы спасти ребенка, были вынуждены провести операцию "кесарева сечения".

Мать мальчика пришла в сознание 11 декабря, а на следующий день, 12 декабря, врачи сообщили, что Шире и ее мужу, также пострадавшему в теракте, было позволено посетить сына, находящегося в отделении для недоношенных детей. Спустя несколько часов после встречи родителей с ребенком врачи сообщили, что младенец умер.

Первенец Ширы и Амихая был похоронен на Масличной горе. В соответствии с Галахой перед захоронением ему было дано имя. Малыш был назван Амиадом Исраэлем.





