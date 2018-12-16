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В Израиле

ЦАХАЛ обнаружил четвертый туннель "Хизбаллы" на границе с Ливаном

время публикации: 10:02 | последнее обновление: 10:17 блог версия для печати фото
Проведение операции "Северный щит" на границе с Ливаном
Проведение операции "Северный щит" на границе с Ливаном
Проведение операции "Северный щит" на границе с Ливаном

Утром в воскресенье, 16 декабря, пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что обнаружен очередной, четвертый наступательный туннель "Хизбаллы" на границе с Ливаном.

Точное месторасположение этого туннеля пока не публикуется. Военные отмечают, что он находится под контролем ЦАХАЛа и больше не представляет опасности для граждан Израиля.

Напомним, что 11 декабря командование ЦАХАЛа объявило об обнаружении на границе с Ливаном третьего туннеля боевиков "Хизбаллы" с момента начала операции "Северный щит".

Об обнаружении первого туннеля было объявлено в первый день операции, 4 декабря. Вход в этот туннель находился в помещении завода, на котором до 2014 года производились строительные материалы. Работы по прокладке подземного сооружения велись в нескольких метрах от позиции UNIFIL. Туннель на 40 метров уходил вглубь израильской территории. Данный туннель был частично разрушен вскоре после того, как двое боевиков "Хизбаллы" приблизились к камере наблюдения, установленной израильтянами в этом туннеле.

Второй туннель был обнаружен 6 декабря, он начинался в деревне Рамия, расположенной в районе деревни Бинт-Джбейль. Вход в туннель находился под жилыми домами. Данный туннель также нейтрализован. 8 декабря военные сообщали об обнаружении еще одного туннеля на границе с Ливаном, но позже было уточнено, что взят под контроль туннель, который вел из Рамии.

О ходе операции командование ЦАХАЛа регулярно информирует руководство временных сил ООН в Ливане (UNIFIL). При этом официальный Иерусалим заявляет, что строительство туннелей, ведущих с территории Ливана в Израиль, являются грубым нарушением резолюции Совета безопасности ООН 1701, определившей условия прекращения огня в августе 2006 года. Ответственность за эти враждебные действия Израиль возлагает не только на "Хизбаллу", но и на правительство Ливана.

Правительство Израиля регулярно информирует власти США и стран ЕС о ходе операции "Северный щит". 12 декабря в Москве представители командования ЦАХАЛа рассказали российским коллегам о том, как проводится эта операция.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 13 декабря 2018 г.
МИД Франции: "Туннели "Хизбаллы" нарушают резолюцию ООН"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 декабря 2018 г.
ЦАХАЛ объявил о контроле над третьим туннелем "Хизбаллы"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 декабря 2018 г.
Аун: "США заверили, что у Израиля нет враждебных намерений"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 декабря 2018 г.
ЦАХАЛ опубликовал "голос" наступательного туннеля "Хизбаллы"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 декабря 2018 г.
ЦАХАЛ призвал жителей деревень в Южном Ливане покинуть свои дома
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 декабря 2018 г.
Начальник Генштаба ЦАХАЛа проинформировал командующего UNIFIL о ходе операции "Северный щит"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 декабря 2018 г.
Обнаружение и исследование туннеля на границе с Ливаном. ВИДЕО пресс-службы ЦАХАЛа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 декабря 2018 г.
"Северный щит": ЦАХАЛ начал операцию против туннелей "Хизбаллы"





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