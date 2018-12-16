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Обнаружен автомат, из которого были убиты Йосеф Коэн и Йовель Мор-Йосеф

время публикации: 19:44 | последнее обновление: 21:24 блог версия для печати фото
Обнаружен автомат, из которого были убиты Йосеф Коэн и Йовель Мор-Йосеф

В воскресенье, 16 декабря, была разрешена к публикации информация о том, что в ходе совместной операции ЦАХАЛа и Общей службы безопасности (ШАБАК) несколько дней назад был обнаружен автомат, с помощью которого 13 декабря был совершен теракт возле Гиват Асаф.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что также были обнаружены несколько магазинов к автомату.

Кроме того, было найдено оружие, которое было похищено террористами у одного из военнослужащих, пострадавших в теракте.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что операция по розыску террористов, совершивших это нападение, продолжается.

13 декабря около 11:00 на трассе между Офрой и Бейт-Элем вышедший из автомобиля террорист открыл огонь по стоявшим на остановке израильтянам. В результате теракта погибли младший сержант Йосеф Коэн и старший сержант Йовель Мор-Йосеф. Еще один солдат получил тяжелые ранения. Также была тяжело ранена девушка. Спустя несколько часов после теракта была разрешена к публикации информация о том, что оружие одного из солдат похищено.

Вечером 16 декабря врачи больницы "Адаса Эйн Керем" сообщили, что состояние военнослужащего, пострадавшего в теракте, остается тяжелом. Он подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения. Угроза для его жизни не миновала.



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