Вино и гарум: в Ашкелоне нашли римскую "промзону"

В ходе раскопок, которые проводило Управление древностей перед возведением нового спортивного парка на юге Ашкелона, была обнаружена античная "промышленная зона", восходящая к периоду римского владычества, начавшемуся около двух тысячелетий назад. Наибольший интерес специалистов вызвал бассейн для производства гарума – рыбного соуса, считавшегося главной приправой римской кухни. Специалисты отмечают, что до сих пор во всем Восточном Средиземноморье было найдено всего нескольких подобных "фабрик".

"Задолго до соусов для пиццы и спагетти Рим славился соусом из рыбы. Но вонь от его производства была настолько сильной, что оно было вынесено на окраины населенных пунктов. Это предприятие находится в двух километрах от древнего Ашкелона", – говорит руководитель раскопок профессор Тали Эриксон-Гини. По словам ученой, культурное влияние Римской империи проявлялась не только в одежде, но и в кулинарии, и гарум стал самым ярким его проявлением. Она также рассказывает, что, согласно имеющимся источникам, рыбный соус использовали и евреи – существовала его кошерная разновидность.

Основой гарума были внутренности рыб. Соус получался в результате ферментации, продолжавшейся несколько месяцев. Фактически, сырье оставляли под лучами солнца на несколько месяцев. В собравшуюся на поверхности жидкую субстанцию добавляли соль, уксус, пряности и использовали в качестве приправы. Гарум был популярен у греков и карфагенян.

В византийский период район Ашкелона был центром виноделия. В V веке здесь возник монастырь, для которого вино стало основным источником дохода. Археологи нашли винодавильни, а также фрагменты убранства разрушенной в последующие века церкви, в том числе части мозаик. Неподалеку находилась гончарная мастерская, где изготавливали кувшины.

"Разнообразное производство продолжалось здесь несколько веков. После мусульманского завоевания место было заброшено, но позднее вновь заселено. Камни от старых зданий использовалось для нового строительства. А винодавильни превратились в свалку, здесь нашли немало костей животных", – рассказывает профессор Эриксон-Гини.

Мэр Томер Глам отмечает, что археологические свидетельства подтверждают древность Ашкелона. Он находит символичным то, что находка расположена на территории строящегося нового района.





