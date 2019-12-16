Гидеон Саар официально начал предвыборную кампанию на пост главы "Ликуда"

Вечером в понедельник, 16 декабря, в Ор-Иегуде состоялось мероприятие, посвященное открытию предвыборной кампании депутата Кнессета Гидеона Саара на пост главы "Ликуда".

Более тысячи человек собрались в одном из залов торжеств города. В мероприятии принимали участие депутаты Йоав Киш, Михаль Шир, Шарен Аскель, Эти Атия. Особо внимание привлекло появление главы ЦК "Ликуда" Хаима Каца. "Я очень ценю и уважаю Гидеона Саара. Проголосую ли я за него, задайте мне этот вопрос через девять дней", - сказал Хаим Кац. Ранее он заявлял, что примет участие и в мероприятиях, организованных Биньямином Нетаниягу.

Еще одной фигурой, привлекшей внимание, был мэр Рамат-Гана Кармель Шама-Коэн. "Биньямин Нетаниягу был великолепным премьер-министром. Он много сделал на благо государства, но сейчас его время истекло, - сказал Шама-Коэн.

Бывший депутат Кнессета Йегуда Глик побеседовал по-русски с корреспондентом NEWSru.co.il и сказал, что для него этот вечер очень волнительный, так как он верит в то, что именно Гидеон Саар должен сменить Биньямина Нетаниягу на посту главы правительства. "Если этого не произойдет, мы проиграем ближайшие выборы и к власти придет левый лагерь", - сказал Йегуда Глик.

Сам Гидеон Саар вместе с женой Геулой Эвен-Саар появился на сцене примерно в 20:00. Он поблагодарил всех собравшихся за участие в мероприятии. "Ни для кого в политике я не сделал так много, как для Биньямина Нетаниягу. Я ни на секунду не раскаиваюсь в этом, так как Биньямин Нетаниягу был одним из лучших премьер-министров в истории государства Израиль, и одним из крупнейших государственных деятелей нашей страны. Я помнил об этом даже в те моменты, когда он пытался нанести мне ущерб, когда он преследовал меня, когда платил злом за добро. Я помню об этом и сейчас. Но также я помню о том, что Нетаниягу дважды не сумел сформировать коалицию, что "Ликуд" и правый лагерь потеряли большинство в парламенте, и что существует реальная опасность поражения на выборах", - сказал Гидеон Саар. Он добавил: "В "Кахоль Лаван" молятся, впрочем, это для них неподходящее слово, чтобы Биньямин Нетаниягу победил на выборах. Они знают, как противостоять ему и как победить его. Те, кто хотят победы "Кахоль Лаван", пусть не голосуют за меня в следующий четверг, пусть голосуют за Нетаниягу. От всех остальных я жду поддержки во имя победы "Ликуда" и правого лагеря".

Гидеон Саар изложил свою позицию по основным вопросам политики, реформы судебной системы и так далее.

Одновременно у входа в здание проходила демонстрация сторонников Биньямина Нетаниягу, которые выкрикивали: "Гидеон - предатель! "и "Биби - король Израиля!". Две женщины пытались войти в помещение, где проходило мероприятие, однако были удалены из зала.

Напомним, что праймериз на пост главы "Ликуда" состоятся 26 декабря.