Автомобиль насмерть сбил двух велосипедистов в центре Израиля

Рано утром в понедельник, 16 декабря, на 5511-й дороге около развязки Адарим (к северу от поселка Бней-Цион) в районе а-Шарон автомобиль сбил двух велосипедистов, мужчин примерно 40 лет. Бригады скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие на место происшествия, были вынуждены констатировать смерть двоих пострадавших. Полиция расследует обстоятельства этого трагического происшествия. В сообщении пресс-службы полиции отмечается, что водитель не пытался скрыться. Его допрашивают. МАДА сообщает, что водителю была оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

5511-я дорога после аварии была блокирована в обоих направлениях.

Опубликовано имя одного из погибших: это Томер Вайнштейн, 45 лет, отец троих детей, проживавший в поселке Кадима-Цоран.

Двухполосная дорога 5511 протяженностью всего несколько километров. Она проходит от поселка Бней-Цион вдоль ручья Полег на север до 551-й трассы, по которой можно выехать на 4-е шоссе. По этой дороге зачастую ездят велосипедисты, как правило использующие резервные полосы. Максимально допустимая скорость на 5511-й дороге – 60 км/ч. Кроме того, на ней есть дорожные знаки, предупреждающие о необходимости сбросить скорость.

Судя по ущербу, который был причинен автомобилю в результате этой аварии, машина ехала на высокой скорости.





