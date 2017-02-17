Выставка фотографий израильской природы вызвала скандал в ООН

В здании ООН в Нью-Йорке проходит выставка фотографий израильской природы, которая призвана продемонстрировать красоту флоры и фауны еврейского государства. В организации выставки принимали участие израильское представительство в ООН и Управление природы и парков Израиля.

Как стало известно сайту "Мако", одна из фотографий, представленных на выставке, стала причиной скандала. Руководство организации обратилось к израильскому послу в ООН Дани Данону с требованием немедленно убрать скандальный снимок "из-за его неоднозначности".

Недовольство членов ООН вызвал "портрет" двух газелей. На снимках фотографа Дорона Нисима можно разглядеть даже длинные ресницы, обрамляющие глаза изящных газелей. Однако сотрудники ООН смотрели вовсе не на изумительные глаза животных, а на подпись, которая гласила, что фотография была сделана в Иорданской долине, то есть - за пределами "зеленой черты".

Администрация здания ООН повесила рядом с израильской экспозицией табличку, предупреждающую, что ответственность за содержание выставки несут ее устроители.

Посол Израиля в ООН Дани Данон заявил, что делегация Израиля продолжит с гордостью знакомить мировую общественность с красотами Израиля и не позволит подвергать цензуре представленные работы.





