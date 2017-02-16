16 февраля 2017 г.
последняя новость: 21:34
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:34 Самолет "Аркии", следовавший в Эйлат, вернулся в аэропорт Тель-Авива
20:51 Разрешено к публикации имя израильтянина, убитого в Болгарии
19:34 Выставка фотографий израильской природы вызвала скандал в ООН
18:23 Авигдор Либерман: аэропорт в Газе будет построен - в обмен на тела израильских солдат
17:36 Автобус подвергся "каменной атаке" на перекрестке Тапуах: один человек ранен
16:25 Арье Дери пообещал освободить солдат-одиночек от платы за услуги МВД
16:09 Родители старшеклассника избили учителя за то, что он выгнал подростка из класса
15:41 "Ракевет Исраэль" сообщила о проведении срочных ремонтных работ в районе Герцлии
15:22 Опубликовано имя педагога, подозреваемого в сексуальных связях со школьницами
14:59 Опубликован отчет о гибели пилота F-16 Охада Коэна-Нова
В Израиле

Авигдор Либерман: аэропорт в Газе будет построен - в обмен на тела израильских солдат

время публикации: 18:23 | последнее обновление: 18:40 блог версия для печати фото
Авигдор Либерман: аэропорт в Газе будет построен в обмен на тела израильских солдат
Разрушенный аэропорт в Газе
Разрушенный аэропорт в Газе

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью новому сайту Штаба координатора действий правительства на палестинских территориях перечислил условия, при которых Израиль разрешит строительство аэропорта и морского порта в секторе Газы.

В ответ на вопрос, каким он видит будущее сектора Газы, Авигдор Либерман вспомнил свой давний разговор бывшим главой правительства Израиля Ариэлем Шароном, который ему пообещал, что однажды сектор Газы станет "ближневосточным Сингапуром". Либерман отметил, что он не видит причин, по которым жители сектора Газы в XXI веке должны жить хуже, чем арабы Иудеи и Самарии или граждане арабских стран.

Министр обороны уверен, что палестинцы должны понимать: не израильтяне, которые ушли из Газы, виновны в их бедах, а лидеры ХАМАС, не думающие о своих подданных.

"Как только ХАМАС откажется от террористических туннелей, от ракет, мы первые начнем помогать жителям сектора Газы в строительстве морского порта, аэропорта, а также промышленных зон в районах КПП "Керем Шалом" и "Эрез", - говорит министр обороны.

"Израиль готов немедленно открыть 40 тысяч рабочих мест для жителей Газы - в обмен на то, что ХАМАС откажется от планов по уничтожению еврейского государства, от туннелей, ракет, и самое главное, вернет тела погибших военнослужащих, а также находящихся у них в плену наших граждан", - заключил Либерман.

Интервью с министром обороны опубликовано на арабском, иврите и английском языках.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 февраля 2017 г.
Новая эпоха или преждевременная радость. Израильские СМИ о встрече Трампа и Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В мире // 15 февраля 2017 г.
Дональд Трамп: "Мне все равно, два государства или одно"
// NEWSru.co.il // В мире // 15 февраля 2017 г.
Брифинг Трампа и Нетаниягу: "Белый дом восстанавливает теплые отношения с Израилем"







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 16 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017