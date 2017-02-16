Авигдор Либерман: аэропорт в Газе будет построен - в обмен на тела израильских солдат

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в интервью новому сайту Штаба координатора действий правительства на палестинских территориях перечислил условия, при которых Израиль разрешит строительство аэропорта и морского порта в секторе Газы.

В ответ на вопрос, каким он видит будущее сектора Газы, Авигдор Либерман вспомнил свой давний разговор бывшим главой правительства Израиля Ариэлем Шароном, который ему пообещал, что однажды сектор Газы станет "ближневосточным Сингапуром". Либерман отметил, что он не видит причин, по которым жители сектора Газы в XXI веке должны жить хуже, чем арабы Иудеи и Самарии или граждане арабских стран.

Министр обороны уверен, что палестинцы должны понимать: не израильтяне, которые ушли из Газы, виновны в их бедах, а лидеры ХАМАС, не думающие о своих подданных.

"Как только ХАМАС откажется от террористических туннелей, от ракет, мы первые начнем помогать жителям сектора Газы в строительстве морского порта, аэропорта, а также промышленных зон в районах КПП "Керем Шалом" и "Эрез", - говорит министр обороны.

"Израиль готов немедленно открыть 40 тысяч рабочих мест для жителей Газы - в обмен на то, что ХАМАС откажется от планов по уничтожению еврейского государства, от туннелей, ракет, и самое главное, вернет тела погибших военнослужащих, а также находящихся у них в плену наших граждан", - заключил Либерман.

Интервью с министром обороны опубликовано на арабском, иврите и английском языках.





