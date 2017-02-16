Новая эпоха или преждевременная радость. Израильские СМИ о встрече Трампа и Нетаниягу

В четверг, 16 февраля, израильские СМИ подробно комментируют состоявшуюся накануне встречу президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

- Визит Нетаниягу в США: протесты ортодоксов и пропалестинских активистов. Фоторепортаж

Обозреватель газеты "Едиот Ахронот" и портала Ynet Рон Бен-Ишай пишет в статье "Главное, чтобы сделка состоялась", что Трамп и Нетаниягу неслучайно провели совместную пресс-конференцию еще до начала беседы: оба лидера были заинтересованы в том, чтобы избежать демонстрации разногласий между ними, если таковые возникнут. По мнению Бен-Ишая, идея регионального урегулирования, о которой говорили и Нетаниягу, и Трамп, является "началом пути в сторону принятия саудовской мирной инициативы". Бен-Ишай также отмечает, что наиболее жесткую позицию американский президент занимает в вопросе Ирана, и в то же время он воздержался от того, чтобы дать какое-либо конкретное обещание главе правительства Израиля.

Боаз Бисмут опубликовал в газете "Исраэль а-Йом" статью под заголовком "Трамп – это хорошо для евреев". По мнению Бисмута, совместная пресс-конференция Трампа и Нетаниягу стала поворотным моментом в отношениях Израиля и США. "Идея двух государств для двух народов, как единственная модель урегулирования, многосторонние переговоры, "дорожная карта", антиизраильские международные инициативы, угроза санкций, обвиняющий перст в направлении поселений – все это в один момент стало нерелевантным или, по крайней мере, вторичным", - пишет Бисмут. По мнению Бисмута, с изменением подхода американского президента меняются и возможные модели урегулирования, открываются новые возможности, которых не было ранее.

Барак Равид опубликовал в газете "Гаарец" статью под заголовком "Темнота, противоречия и сделка, которую никто не понимает". По мнению Равида, совместная пресс-конференция Нетаниягу и Трампа продемонстрировала, что объем знаний американского президента по израильскому-палестинскому конфликту, мягко говоря, ограничен. Равид пишет, что впервые американский президент отодвинул в сторону модель двух государств для двух народов и заявил, что готов принять модель единого еврейско-арабского государства. "Это почти антисионизм. Многие палестинцы, предпочитающие такое развитие событий, радовались этой ночью, Бен Гурион, Жаботинский и раввин Кук переворачивались в гробу", - пишет Равид. Он отмечает, что неизвестно, в какой степени Трам п отдает себе отчет в значении и последствиях его собственных предложений.

Бен Каспит в газете "Маарив а-Шавуа" публикует материал под названием "Никто не знает, чего действительно хочет Трамп". По мнению Каспита, в настоящий момент рано делать выводы, рано радоваться или огорчаться. "Мы еще весьма далеки от ответа на вопрос, с кем и в какую сторону пойдет Трамп". Комментатор отвергает утверждения о том, что встреча в Белом доме была исторической и поворотной. "У израильских правых есть немало причин для беспокойства", - пишет Каспит, упоминая требование Трампа понизить активность строительства в поселениях и его слова о том, что он стремится к сделке между Израилем и ПНА.

Политический обозреватель сайта NRG и газеты "Макор ришон" Ариэль Каана публикует статью под названием "Логика вернулась в Вашингтон". По мнению Каана, наступила новая эпоха в отношениях между Израилем и США. "Американский президент не объявил о строительстве новой Амоны, но и того, что он сказал, достаточно, чтобы понять масштаб перемен, которые принесло с собой его избрание", - пишет Каана.





