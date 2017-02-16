Метеобюро подтверждает прогноз о снегопаде в горах севера и центра страны

Согласно уточненному прогнозу государственного метеобюро, в четверг, 16 февраля, на фоне похолодания и дождей, снегопад возможен не только на Хермоне и других вершинах Голанских высот, но и в горных районах центра страны, включая Иерусалим.

С вечера идет снег в горах на Голанских высотах и в Верхней Галилее.

Горный курорт Хермон пока по-прежнему закрыт для посетителей из-за погодных условий. Предположительно, он откроется в пятницу, 17 февраля.

В сегодняшнем прогнозе сказано, что ожидается снегопад в горах центра Израиля. Но неясно, о какой высоте над уровнем моря идет речь, и может ли образоваться устойчивый снежный покров.

Сайт meteo-tech.co.il "снежный прогноз для Иерусалима по-прежнему не подтверждает. Сообщается, что 16 февраля в столице Израиля температура воздуха опустится до 1 градуса тепла (и будет самой низкой за последние несколько недель), ожидается дождь.

Официальный сайт мэрии Иерусалима также не публикует предупреждений о возможности снегопада в столице.

С пятницы ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

Предыдущий снегопад на Голанских высотах и в Верхней Галилее наблюдался 27-28 января. Тогда же мокрый снег шел на холмах Иерусалима, но снежного покрова в горах центра страны не образовалось. Не исключался снегопад в Иерусалиме и 8-9 января, но ожидания не оправдались.

В прошлом зимнем сезоне интенсивный снегопад в горных районах севера и центра страны наблюдался 25-26 января 2016 года.

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Самые снежные зимы в Израиле

"Самыми снежными" за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.