Разрешено к публикации: две сирийские ракеты ПВО пролетели над Израилем и рухнули в море

Две ракеты класса "земля-воздух", выпущенные сирийскими ПВО в минувшую субботу по израильским самолетам, 10 февраля, во время боевых действий, пролетели над частью территории Израиля и рухнули в Средиземное море.

Первым данную информацию опубликовал журналист Десятого канала ИТВ (14-я кнопка) Алон Бен-Давид, однако практически сразу же он был вынужден удалить сообщение по требованию военной цензуры. Только через несколько часов информация была разрешена к публикации. В ЦАХАЛе подчеркивают, что риска разрыва ракет на территории Израиля не было.

Напомним, что утром 10 февраля по самолетам F-16 ВВС Израиля, выполнявшим задание по ликвидации мобильного центра управления иранским беспилотным самолетом, запущенным с территории Сирии и сбитым ранее над израильской территорией, было выпущено 25 ракет ЗРК С-200 (SA-5) и "Бук" (SA-17) советского производства. Всего в операции (в том числе в воздушном пространстве Сирии) были задействованы восемь самолетов.

Была густая облачность, не позволяющая визуально фиксировать пуски ракет ПВО.

Одна из ракет разорвалась рядом с F-16, была пробита кабина, пилот получил ранения. Судя по имеющимся данным, экипаж не совершил необходимый маневр отклонения, так как был сосредоточен на отслеживании наземной цели. В этих условиях было принято решение катапультироваться. После чего F-16 упал на территории поселка Хардуф в Изреэльской долине, неподалеку от жилых домов.

Экипаж еще одного F-16, летевшего над основным звеном, был вынужден совершить сложный маневр, резко сбросив высоту, чтобы уйти от сирийской ракеты.

Очевидно, именно тогда две сирийские ракеты (скорее всего, С-200) пролетели над израильской территории. Во время этого инцидента была на некоторое время задержана посадка и вылет самолетов в международном аэропорту имени Бен-Гуриона, а также запрещены полеты малой гражданской авиации к северу от Герцлии.

Это был второй подобный инцидент за последний год. 17 марта 2017 года израильские военные задействовали систему ПРО "Хец" для перехвата ракеты сирийских ПВО, выпущенной по самолетам ЦАХАЛа, выполнявшим боевое задание. Решение использовать для перехвата батарею ПРО "Хец-2" было принято, поскольку угроза была идентифицирована в первые мгновения как ракета класса "земля-земля". Ошибочная идентификация произошла из-за баллистической траектории ракеты, которая, промахнувшись мимо израильских самолетов, по которым она была выпущена, продолжила полет в направлении территории Израиля. Проводившая проверку комиссия ВВС ЦАХАЛа сочла решение об использовании батареи "Хец-2" для перехвата сирийской ракеты оправданным, учитывая вес ракеты, ее заряд (200 кг взрывчатки) и место предполагаемого падения (центр Иорданской долины). Обломки сбитой ракеты рухнули в районе города Ирбид на территории Иордании.





