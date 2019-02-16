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В Израиле

Ави Нисанкорен присоединился к партии "Хосэн ле-Исраэль"

время публикации: 19:08 | последнее обновление: 20:59 блог версия для печати фото
Ави Нисанкорен и Бени Ганц
Председатель всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут") Ави Нисанкорен

В преддверии выборов председатель Федерации профсоюзов ("Гистадрута") Ави Нисанкорен присоединился к партии "Хосэн ле-Исраэль", возглавляемой Бени Ганцем.

В сообщении, распространенном пресс-службой Бени Ганца, говорится, что присоединение Нисанкорена является ключевым моментом в превращении "Хосэн ле-Исраэль" в партию-представительницу среднего класса.

"Вместе с Нисанкореном, добившимся успехов в борьбе за повышение минимальной заработной платы на посту главы "Гистадрута", мы будем работать для повышения уровня жизни и увеличения дохода миллионов семей среднего класса", - заявил Ганц.

По словам источников, Нисанкорен согласился оставить свой пост ради обещанного ему портфеля министра экономики в правительстве, возглавляемом Ганцем или правительстве национального единства.

Между тем, во время своей предвыборной профсоюзной кампании, Нисанкорен уверял, что не интересуется политикой.

Напомним, первые сообщения о том, что Ганц ведет переговоры о политическом сотрудничестве с председателем "Гистадрута" Ави Нисанкореном появились в СМИ еще в январе.



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