18+
16 февраля 2019 г.
последняя новость: 11:52
«Дело 6 000 000», по которому Нетаниягу прав
Как в Бейт-Шемеше почтили память «японского Шиндлера»
Пока Путин не уйдет, отношения между США и Россией не улучшатся
Их-за ПА жители Газы остались без зарплат
Как мы их встретим
В Латвии обокрали евреев?
Авода: есть ли шанс на возрождение?
Эра противостояния
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:36 Водитель, подозреваемый в причастности к гибели велосипедиста в Негеве, задержан
11:08 На одной из фабрик Йерухама найден мертвым 50-летний работник
09:08 В Иудейской пустыне и районе Мертвого моря возможны наводнения; курорт Хермон закрыт
08:21 Перекресток улиц Жаботински и Халуцим в Бней-Браке перекрыт из-за затопления
06:27 Прогноз погоды на 16 февраля: холодно, дожди, снегопад на Хермоне, шторм
00:02 Около Рахата найден мертвый велосипедист
20:12 На КПП "Аль-Джиб" задержан араб, вооруженный ножом
19:58 ЦАХАЛ: в беспорядках приняли участие 11 тысяч палестинцев
19:13 Офицер "псевдоарабского" подразделения МАГАВ легко ранен на границе Газы
17:54 В Нетивоте найдена связка шаров с подозрительным контейнером
Загрузка...
В Израиле

В Иудейской пустыне и районе Мертвого моря возможны наводнения; курорт Хермон закрыт

время публикации: 09:08 | последнее обновление: 10:32 блог версия для печати фото
В Иудейской пустыне и районе Мертвого моря возможны наводнения; курорт Хермон закрыт
В Иудейской пустыне и районе Мертвого моря возможны наводнения; курорт Хермон закрыт
В Иудейской пустыне и районе Мертвого моря возможны наводнения; курорт Хермон закрыт

Из-за сильных дождей, прошедших в ночь на субботу, 16 февраля, в разных районах страны, существует опасность наводнений и затоплений в Иудейской пустыне, долине реки Иордан и районе Мертвого моря.

Горный курорт Хермон закрыт в связи с неблагоприятными погодными условиями.

За ночь на его территории выпало около 20 см снега. На верхнем уровне курорта высота снежного покрова составляет 1,5 м, на нижнем – 1,2м.

Ведутся работы по расчистке трасс для катания на санках; предположительно, уже завтра, в воскресенье, 17 февраля, курорт может открыться для посетителей, сообщает новостная служба корпорации "Кан".

Температура в субботу будет ниже среднесезонной. Дожди продолжатся на севере и в центре, временами с грозами. Возможны затопления в низинах. Шторм на побережье Средиземного моря.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 февраля 2019 г.
Прогноз погоды на 16 февраля: холодно, дожди, снегопад на Хермоне, шторм





  Rating@Mail.ru  
Суббота, 16 февраля 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019