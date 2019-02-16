В Иудейской пустыне и районе Мертвого моря возможны наводнения; курорт Хермон закрыт

Из-за сильных дождей, прошедших в ночь на субботу, 16 февраля, в разных районах страны, существует опасность наводнений и затоплений в Иудейской пустыне, долине реки Иордан и районе Мертвого моря.

Горный курорт Хермон закрыт в связи с неблагоприятными погодными условиями.

כ-20 ס"מ נוספים של שלג ירדו הלילה באתר החרמון - כ-40 ס"מ במצטבר במערכת הנוכחית. הצוות עובד במקום במטרה לפתוח מחר את האתר למבקרים ולגולשים. גובה השלג במפלס העליון 1.5 מטרים, ובתחתון - 1.2 מטרים@rubih67 (צילום: אתר החרמון) pic.twitter.com/iyNdPuv9zX — כאן חדשות (@kann_news) 16 февраля 2019 г.

За ночь на его территории выпало около 20 см снега. На верхнем уровне курорта высота снежного покрова составляет 1,5 м, на нижнем – 1,2м.

Ведутся работы по расчистке трасс для катания на санках; предположительно, уже завтра, в воскресенье, 17 февраля, курорт может открыться для посетителей, сообщает новостная служба корпорации "Кан".

Температура в субботу будет ниже среднесезонной. Дожди продолжатся на севере и в центре, временами с грозами. Возможны затопления в низинах. Шторм на побережье Средиземного моря.





