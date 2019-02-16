Разрешено к публикации имя мужчины, убитого в промышленной зоне Холона

Разрешено к публикации имя мужчины, погибшего 14 февраля в результате стрельбы на улице А-Банай в промышленной зоне Холона. Это – 43-летний Юрий Поддубный, житель Лода.

По данным расследования, мужчина получил смертельное ранение в результате ссоры с работниками соседнего предприятия, сообщает Ynet. Конфликт между ними и Юрием Поддубным вспыхнул из-за места на парковке.

Один из мужчин выхватил пистолет и выстрелил в Юрия с близкого расстояния. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщала, что пострадавший в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что раненый скончался.

Двое подозреваемых, отец и сын, были задержаны полицией; в пятницу, 15 февраля, мировой суд Тель-Авива продлил срок их содержания под стражей на 10 дней.

У Юрия Поддубного остались жена, Сигалит Керен, и три дочери (две приемные, Кристина, 27 лет, и Сэм, 21 года, а третья, двухлетняя Мелисса, родилась у пары после 17 лет брака).

Похороны Юрия Поддубного пройдут в понедельник, 18 февраля, на кладбище Гиват Бренер; в Израиль из-за границы прилетят родственники погибшего.





