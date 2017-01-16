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В Израиле

17 января в аэропортах Сдэ-Дов и Бен-Гурион пройдут учения сил безопасности

время публикации: 18:16 | последнее обновление: 18:16 блог версия для печати фото
17 января в аэропортах Сдэ-Дов и Бен-Гурион пройдут учения сил безопасности

Во вторник, 17 января, в тель-авивском аэропорту Сдэ-Дов и международном аэропорту Израиля имени Бен-Гуриона пройдут учения сил безопасности.

В Сдэ-Дов учения начнутся в 9:30, и они продлятся до 12:30. В это время аэропорт не будет принимать и отправлять самолеты. В районе аэропорта будет наблюдаться оживленное движение военного транспорта и машин спасательных служб.

В международном аэропорту Израиля имени Бен-Гуриона учения, в ходе которых будут отрабатываться действия спасательных служб в случае крушения самолета, начнутся во второй половине дня. Учения не отразятся на работе аэропорта. Самолеты будут приниматься и вылетать по расписанию, сообщает сайт Walla News.

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