Гади Айзенкот ложится в больницу, во время его отсутствия генштаб ЦАХАЛа возглавит Яир Голан

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ближайшие дни начальник генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот проведет в больнице. На время его госпитализации обязанности начальник Генштаба будут возложены на его заместителя, генерал-майора Яира Голана.

По информации радиостанции "Решет Бет", Гади Айзенкот предстоит пройти ряд медицинских процедур в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Госпитализация является плановой.

"Решет Бет" отметила, что, по словам врачей, Гади Айзенкот чувствует себя хорошо, у него нет серьезных проблем со здоровьем.



