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В Израиле

Гади Айзенкот ложится в больницу, во время его отсутствия генштаб ЦАХАЛа возглавит Яир Голан

время публикации: 17:47 | последнее обновление: 17:47 блог версия для печати

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ближайшие дни начальник генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот проведет в больнице. На время его госпитализации обязанности начальник Генштаба будут возложены на его заместителя, генерал-майора Яира Голана.

По информации радиостанции "Решет Бет", Гади Айзенкот предстоит пройти ряд медицинских процедур в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Госпитализация является плановой.

"Решет Бет" отметила, что, по словам врачей, Гади Айзенкот чувствует себя хорошо, у него нет серьезных проблем со здоровьем.

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