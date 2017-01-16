ЦАХАЛ потерял аэростат с дорогостоящим оборудованием

Утром в понедельник, 16 января, военнослужащие ЦАХАЛа были привлечены к поиску аэростата, использовавшегося армией для наблюдения за ситуацией в районе 443 трассы. По информации сайта "Мако", аэростат был оснащен дорогостоящим оборудованием и нежелательно, чтобы он попал в чужие руки.

Пропавший аэростат принадлежал Штабу центрального военного округа.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что утром 16 января аэростат по неизвестной причине открепился от своей базы и был унесен ветром в неизвестном направлении. Были начаты его поиски. ЦАХАЛ расследует причины, по которым был потерян аэростат.

По информации сайта Ynet, аэростат упал на территории, контролируемой палестинской администрацией.





