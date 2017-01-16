16 января 2017 г.
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Внимание, розыск: из рамат-ганского "Сафари" сбежал капуцин

время публикации: 15:03 | последнее обновление: 15:03 блог версия для печати фото
Внимание, розыск: из рамат-ганского "Сафари" сбежал капуцин

17-летний траурный капуцин по имени Конар сбежал из своего вольера в рамат-ганском зоологическом центре "Сафари" и сумел покинуть пределы комплекса прежде, чем был замечен.

3-килограммовая обезьяна не представляет угрозы для людей. По поступившим сведениям, его видели в районе стадиона "Винтер" в Тель-Авиве.

Работники "Сафари" просят заметивших Конара немедленно связаться с ними по телефону 03-6305325 или *9106, и подчеркивают, что обезьяна может пострадать в случае неумелого обращения с ней.

Отметим, что это не первый случай побега из "Сафари": в 2016 и 2014 годах попытки побега совершали носороги, в 2015 году сбежала горная коза, в 2009 – коричневы лемур. Во всех случаях беглецы были благополучно доставлены домой.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 апреля 2009 г.
День бежавших животных: в Тель-Авиве ловили лемура, в Рафиахе – льва
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 января 2015 г.
Носороги Риханна и Керен Пелес сбежали из рамат-ганского "Сафари"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 января 2015 г.
Горная коза, сбежавшая из "Cафари", обнаружена возле шоссе Геа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 марта 2016 г.
Белый носорог хотел прогуляться по Рамат-Гану, но его вернули в "Сафари"







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