Внимание, розыск: из рамат-ганского "Сафари" сбежал капуцин

17-летний траурный капуцин по имени Конар сбежал из своего вольера в рамат-ганском зоологическом центре "Сафари" и сумел покинуть пределы комплекса прежде, чем был замечен.

3-килограммовая обезьяна не представляет угрозы для людей. По поступившим сведениям, его видели в районе стадиона "Винтер" в Тель-Авиве.

Работники "Сафари" просят заметивших Конара немедленно связаться с ними по телефону 03-6305325 или *9106, и подчеркивают, что обезьяна может пострадать в случае неумелого обращения с ней.

Отметим, что это не первый случай побега из "Сафари": в 2016 и 2014 годах попытки побега совершали носороги, в 2015 году сбежала горная коза, в 2009 – коричневы лемур. Во всех случаях беглецы были благополучно доставлены домой.