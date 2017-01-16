16 января 2017 г.
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Завещание о квартирах на улице Михаль 20 оспорено из-за кошек

время публикации: 09:16 | последнее обновление: 09:17 блог версия для печати фото
Завещание о квартирах на улице Михаль 20 оспорено из-за кошек

Жительницы пяти квартир в доме номер 20 на улице Михаль в престижном квартале Тель-Авива, получившие свои квартиры в наследство от скончавшегося четыре месяца назад предыдущего домовладельца Ури Гилади, могут лишиться неожиданного наследства из-за кошек.

Квартиры в этом районе, расположенном в пешей доступности от театра "Габима" и торгового центра "Дизенгоф", стоят от 2 миллионов шекелей и более.

Сразу после публикации завещания родственники Гилади пытались оспорить его, утверждая, что на момент его составления Гилади был недееспособен, однако, как сообщает 10-й канал ИТВ, аннулировано оно может быть по другой причине.

Согласно условиям завещания, арендовавшие пять квартир женщины получают их в свою собственность, если будут ухаживать за кошками, проживавшими в двух пустовавших квартирах.

Нанятый родственниками Гилади частный следователь доказал, что в течение суток ни в одну квартиру, где должны быть кошки, никто не заходил, не убирался и не приносил еду. Более того, по утверждению следователя, в "кошачьих" квартирах уже несколько месяцев нет следов ни кошек, ни людей.



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// NEWSru.co.il // Недвижимость // 23 сентября 2016 г.
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