В районе Рамаллы прекращена деятельность оперативного штаба ХАМАС

Разрешена к публикации информация о том, что в ночь на 16 января в ходе совместной операции военных и сотрудников общей службы безопасности (ШАБАК) были задержаны 13 активистов террористической организации ХАМАС, в их числе один депутат палестинского законодательного собрания.

В ходе операции были конфискованы транспортные и финансовые средства террористов.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа сказано, в течение последних недель была раскрыта деятельность большой группы активистов ХАМАС в районе Рамаллы. По сути речь идет об оперативном штабе ХАМАС.