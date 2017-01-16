16 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:02 В районе Рамаллы прекращена деятельность оперативного штаба ХАМАС
12:49 "Сионистский лагерь" готов не мешать лишению Баселя Ратаса депутатского мандата
12:12 Экспертиза: террорист, совершивший наезд на курсантов, был убит военными
11:43 Полиция: получены ложные предупреждения о взрывных устройствах в школах
11:27 В старших классах: комната-квест вместо химической лаборатории
11:04 Арнон Мозес вновь прибыл на допрос в управление ЛАХАВ-433
10:57 На севере Израиля задержаны 27 подозреваемых в вымогательстве денег у фермеров
09:16 Завещание о квартирах в Тель-Авиве оспорено из-за кошек
07:47 Нетаниягу: "Я не продвигал "закон "Исраэль а-Йом"", а распустил Кнессет из-за него"
07:10 ЦАХАЛ закупает имитации АК, винтовок Драгунова, ракет "касам" и другого оборудования террористов
В Израиле

В районе Рамаллы прекращена деятельность оперативного штаба ХАМАС

время публикации: 13:02 | последнее обновление: 13:02 блог версия для печати

Разрешена к публикации информация о том, что в ночь на 16 января в ходе совместной операции военных и сотрудников общей службы безопасности (ШАБАК) были задержаны 13 активистов террористической организации ХАМАС, в их числе один депутат палестинского законодательного собрания.

В ходе операции были конфискованы транспортные и финансовые средства террористов.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа сказано, в течение последних недель была раскрыта деятельность большой группы активистов ХАМАС в районе Рамаллы. По сути речь идет об оперативном штабе ХАМАС.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 16 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017