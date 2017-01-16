Новые репатрианты могут получить "ваучер" на изучение иврита вне ульпана

С начала года каждый репатриант, приехавший в Израиль в 2017 году, получил право изучать иврит в удобное для себя время, в том числе, на частных курсах. Такое решение приняло министерство абсорбции после подведения итогов действия пилотной программы для репатриантов из Бельгии, Франции и Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства абсорбции.

Пилотный проект, который охватывал репатриантов из Франции и Украины, был запущен в 2014 году. В рамках этой программы все репатрианты получали специальный талон ("ваучер") на изучение иврита частным образом, то есть, в удобное для себя время. Этот шаг был предпринят с целью помочь репатриантам быстро освоить язык и не быть зависимыми от постоянных учебных часов ульпана. За два прошедших года этот подход оправдал себя и был признан эффективным.

Пресс-служба министерства абсорбции сообщает, что с начала года израильтяне, репатриировавшиеся в 2017 году и достигшие 18-летия, вправе самостоятельно выбрать курс изучения иврита. Для получения "ваучера" на сумму до 7.500 тысяч шекелей необходимо предоставить данные ульпана или частного курса в министерство абсорбции, где в свою очередь проверят правомерность и соответствие данного курса букве закона. Необходимыми условиями для получения субсидии являются посещение 80% занятий и прохождение экзамена министерства образования по окончании обучения (как и при обучении в ульпанах).

"Изучение иврита является необходимым условием успешной адаптации в Израиле. Язык необходим для общения, поиска работы и интеграции во всех сферах жизни в новой стране. Каждый раз во время своих поездок в страны диаспоры, я подчеркиваю, что иврит - это ключ к успешной абсорбции. Мы в министерства абсорбции понимаем, что у репатрианта не всегда есть возможность посещать занятия в ульпане в определенные часы, именно поэтому мы пошли навстречу олим, предоставив им возможность изучать иврит также в частных ульпанах или в вечерние часы,” – цитирует пресс-служба министра абсорбции Софу Ландвер.