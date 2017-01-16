ЦАХАЛ закупает имитации АК, винтовок Драгунова, ракет "касам" и другого оборудования террористов

Управление закупок Армии обороны Израиля объявило тендеры на поставку 600 имитаций автомата Калашникова, 100 имитаций снайперской винтовки Драгунова, 60 моделей ракет "касам", такого же количества имитаций мобильных пусковых установок ПВО и партию имитаций взрывных устройств.

Также армия планирует приобрести 350 куфий и галабий, столько же масок и значительное количество комплектов одежды боевиков "Хизбаллы". В дальнейшем планируются дополнительные тендеры на поставку других видов оружия и одежды, используемых террористическими организациями в Ливане и в секторе Газы.

Как сообщает газета "Гаарец", эти закупки осуществляются в рамках реформы подготовки боевых частей ЦАХАЛа. В рамках этой реформы в каждой дивизии будет создана "красная" рота, которая будет изображать террористические подразделения во время дивизионных и окружных учений.

Роль "террористов" будут играть резервисты боевых частей, которые пройдут специальную подготовку, изучая методы ведения партизанской войны, используемой боевиками "Хизбаллы" и ХАМАС.

В последние два года, после контртеррористической операции "Нерушимая скала" в секторе Газы, ЦАХАЛ внес существенные изменения в процесс подготовки боевых частей. В частности, были переоборудованы полигоны, на которых израильские военные начали проводить подготовку к борьбе с туннелями и ведению "подземной" войны.