Расследование: террорист, совершивший наезд на курсантов, был убит военными

Источники в полиции, приближенные к расследованию обстоятельств автомобильно теракта в Иерусалиме, получили доступ к предварительному заключению Института судебной медицины, сообщает Ронен Бергман в газете "Едиот Ахронот".

- "Автомобильный теракт" в Иерусалиме. Фоторепортаж

По словам источников, результаты экспертизы свидетельствуют о том, что смерть террориста наступила в результате попадания в голову пуль калибром 5.56 мм, выпущенных из армейского оружия. Пули калибром 9 мм, выпущенные из оружия, принадлежащего гражданскому лицу, попали в тело террориста, а не в голову. Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о том, что террорист был убит военнослужащими, говорится в публикации.

Особый общественный интерес к обстоятельствам нейтрализации 28-летнего Фади аль-Кунбары, жителя Джабль Мукабр, направившего 8 января грузовик на группу военнослужащих в районе Армон а-Нацив, был связан с обсуждением видеозаписи с места теракта, на которой было видно, как грузовик на высокой скорости сбивает курсантов, после чего многие военнослужащие отбегают в поисках укрытия, грузовик проезжает вперед, разворачивается, и тогда по водителю открывают огонь. 10-й телеканал вскоре после теракта опубликовал интервью с гидом Эйтаном Рондом, который говорил о том, что первым начал стрелять в террориста, и только спустя какое-то время к нему присоединились военнослужащие. Многие комментаторы тогда говорили о "синдроме Эльора Азарии" и о том, что солдаты и офицеры якобы не стреляли, потому что боялись потом предстать перед судом за свои действия. Пресс-служба Армии обороны Израиля категорически отвергала подобные предположения и приводила свидетельства того, что военнослужащие практически сразу открыли огонь по террористу. Было также объяснено, что некоторые курсанты побежали в поисках укрытия по приказу командира.

Теракт в Иерусалиме, 8 января 2017 года

В воскресенье, 8 января, в 13:23 был совершен теракт в иерусалимском районе Армон а-Нацив. Грузовик Mercedes с израильскими (желтыми) номерными знаками выехал на тротуар и начал давить израильских военнослужащих, которые незадолго до того вышли из автобуса.

Грузовик выехал на тротуар, в течение 20-25 секунд он совершал маневры, стремясь наехать на солдат, и остановился только тогда, когда по нему был открыт огонь.

В результате теракта погибли четверо военнослужащих: лейтенант Яэль Йекутиэль (20 лет) из Гиватаима, Шир Хаджадж (22 года) из Маале Адумим, Шира Цур (20 лет) из Хайфы, Эрез Орбах (20 лет) из поселка Алон-Швут. Посмертно все они были повышены в звании.

17 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.

За рулем грузовика находился 28-летний Фади аль-Кунбара, проживавший в иерусалимском квартале Джабль Мукабр (по-соседству с Армон а-Нацив). Террорист имел израильское удостоверение личности.

Пресс-служба "Института Яд Бен Цви" сообщила, что теракт был совершен, когда гиды этой организации, занимающейся изучением Израиля и распространением знаний о стране среди израильтян, проводили на смотровой площадке Армон а-Нацив мероприятие, в котором участвовали около 300 военнослужащих ЦАХАЛа.





