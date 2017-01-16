Собрано необходимое количество подписей для начала процедуры изгнания Баселя Ратаса из Кнессета

Министру экологии Зеэву Элькину удалось собрать подписи 72 парламентариев под требованием о лишении Баселя Ратаса депутатских полномочий. Вечером 16 декабря документ, позволяющий начать процесс лишения Ратаса депутатских полномочий, был передан спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну.

Сайт "Мако" пишет, что, получив письмо с подписями депутатов, Юлий Эдельштейн отметил, что впервые в Кнессете будет начата подобная процедура.

Для того, чтобы лишить политика депутатского мандата, необходимо, чтобы во время голосования в Кнессете это решение поддержали не менее 90 парламентариев.

Ранее СМИ сообщали, что глава фракции "Сионистский лагерь" Мейрав Михаэли обратилась к депутатам от Объединенного арабского списка с требованием оказать давление на депутата Баселя Ратаса и вынудить его подать в отставку из парламента.

По словам Михаэли, если Ратас этого не сделает, "Сионистский лагерь" предоставит своим депутатам свободу голосования по вопросу о лишении Ратаса депутатских полномочий в рамках об отстранении. Мейрав Михаэли отметила, что ее партия по-прежнему является принципиальной противницей задействования данного закона.

5 января юридический советник правительства предъявил обвинения депутату Кнессета Баселю Ратасу (Объединеный арабский список). Изначально речь шла о том, что обвинение будет предъявлено лишь после слушания, однако депутат Ратас отказался от предложенных условий, заявив, что ему и его адвокатам не предоставлено достаточно времени на подготовку. После этого было принято решение подать обвинение, а слушание провести позднее, но до начала суда.

Депутат Кнессета обвиняется в передаче в тюрьму документов в обход администрации, запрещенном вносе аппаратуры, использовании имущества в террористических целях, обмане общественного доверия государственным служащим и получении благ незаконным путем при отягчающих вину обстоятельствах.

В обвинительном заключении говорится о том, что Ратас вступил в сговор с родственниками террориста Валида Дака, отбывающего заключение в тюрьме "Кциот". Ратасу были переданы для проноса в тюрьму 12 мобильных телефонов, 16 sim-карт, два зарядных устройства и один наушник. Он попытался пронести в тюрьму спрятанные аппараты и дополнительные документы, однако был остановлен охранниками.

Вскоре после подачи обвинения, суд принял решение освободить Баселя Ратаса из-под стражи. Это решение было принято вопреки требованию полиции продлить срок домашнего ареста Баселя Ратаса на 30 дней. По условиям освобождения, Ратас не имеет права приближаться к объектам, находящимся в ведении службы охраны тюрем.

2 января комиссия по этике приняла решение отстранить на полгода депутата Кнессета Баселя Ратаса от всей парламентской деятельности.

16 декабря стало известно, что в отношении Баселя Ратаса возбуждено еще одно дело. Он подозревается в финансовых нарушениях, мошенничестве, подлоге, фальсификации документов и отмывании капиталов. При этом Басель Ратас заявляет, что речь идет о политическом преследовании, а также попытке нанести ущерб имиджу партии БАЛАД.