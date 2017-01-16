Авихай Мандельблит впервые прокомментировал расследование против главы правительства

Впервые после того, как следователи "Лахав-433" приступили к допросу Биньямина Нетаниягу, юридический советник правительства Авихай Мандельблит прокомментировал ведущиеся против премьера. На встрече с учащимися юридического факультета академического колледжа в Нетании Мандельблит также ответил на обвинения, звучащие в его собственный адрес.

Израильские СМИ ранее сообщали, что Авихай Мандельблит получил кассеты с записью переговоров Нетаниягу и издателя газеты "Едиот Ахронот" Арнона (Нони) Мозеса еще год назад. Однако на встрече в Нетании юридический советник назвал оправданной задержку с началом расследования по делу "2000". Он также отметил, что для использования записей разговоров в этом деле необходимо было "тщательно и с большой осторожностью проверить материал".

Авихай Мандельблит объяснил, что информация, легшая в основу дела "2000", была получена несколько месяцев назад, и с тех пор полиция проверяла, можно ли использовать имеющиеся материалы в качестве доказательной базы. По его словам, в течение последнего месяца произошел прорыв в расследовании, который изменил ситуацию.

Авихай Мандельблит отметил, что решение о начале расследования было принято единогласно следственными органами, прокуратурой и генеральным прокурором.

Юридический советник отметил: он понимает, что расследование вызывает интерес в обществе и в СМИ, но вместе с тем, предостерег от различных спекуляций на эту тему, которые он назвал "безответственными". При этом он пообещал, что никто не сможет повлиять на исход следствия, которое ведется в рамках закона.

Юридический советник правительства также не исключил, что записи разговоров Биньямина Нетаниягу и Арнона Мозеса могут быть опубликованы.

В понедельник, 16 января, на заседании парламентской фракции "Ликуда" глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что в последние дни против него развернута грандиозная кампания в СМИ, цель которой свергнуть возглавляемое им правительство "Ликуда". "Это невиданный скандал! На телевидении ведется целое следствие. Ежедневно по вечерам распространяются тщательно подобранные распечатки бесед и дезинформация", - цитирует главу правительства пресс-служба "Ликуда". Свое выступление на заседании фракции Биньямин Нетаниягу завершил обещанием, еще долгие годы возглавлять государство.