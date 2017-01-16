16 января 2017 г.
последняя новость: 12:25
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:12 Расследование: террорист, совершивший наезд на курсантов, был убит военными
11:43 Полиция: получены ложные предупреждения о взрывных устройствах в школах
11:27 В старших классах: комната-квест вместо химической лаборатории
11:04 Арнон Мозес вновь прибыл на допрос в управление ЛАХАВ-433
10:57 На севере Израиля задержаны 27 подозреваемых в вымогательстве денег у фермеров
09:16 Завещание о квартирах в Тель-Авиве оспорено из-за кошек
07:47 Нетаниягу: "Я не продвигал "закон "Исраэль а-Йом"", а распустил Кнессет из-за него"
07:10 ЦАХАЛ закупает имитации АК, винтовок Драгунова, ракет "касам" и другого оборудования террористов
05:55 Прогноз погоды на 16 января: повышение температуры, облачно, без осадков
22:44 Сара Нетаниягу пожаловалась на оскорбительное поведение следователей
В Израиле

В старших классах: комната-квест вместо химической лаборатории

время публикации: 11:27 | последнее обновление: 11:27 блог версия для печати фото
В старших классах: комната-квест вместо химической лаборатории

Израильские школьники, изучающие химию на 5 единиц сложности, смогут вместо обычной лаборатории побывать в Escape Room (комната-квест), откуда можно выбраться, только применив полученные в ходе учебы знания.

Пресс-служба министерства просвещения считает, что в рамках групповой игры школьникам гораздо интереснее решать химические формулы и проводить опыты, чем в обычных лабораторных условиях.

Химическая Escape Room устроена по такому же принципу, что и обычная, только вместо обычных загадок, которые приводят участников игры к ключам от комнаты, школьникам придется решать химические задачи.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 января 2017 г.
Демократические и антропософские школы включены в систему гособразования
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 января 2017 г.
За 5 лет число школьниц, изучающих естественные науки, выросло на 25%
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 января 2017 г.
Минпрос проводит дни открытых дверей для ознакомления с программами для одаренных детей







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 16 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017