В старших классах: комната-квест вместо химической лаборатории

Израильские школьники, изучающие химию на 5 единиц сложности, смогут вместо обычной лаборатории побывать в Escape Room (комната-квест), откуда можно выбраться, только применив полученные в ходе учебы знания.

Пресс-служба министерства просвещения считает, что в рамках групповой игры школьникам гораздо интереснее решать химические формулы и проводить опыты, чем в обычных лабораторных условиях.

Химическая Escape Room устроена по такому же принципу, что и обычная, только вместо обычных загадок, которые приводят участников игры к ключам от комнаты, школьникам придется решать химические задачи.