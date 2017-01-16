Walla: боевики, освобожденные в рамках сделки Шалита, готовили теракты на территории Израиля

В понедельник, 16 января, портал Walla сообщил, что силы безопасности задержали двух активистов ХАМАС из Хеврона, готовивших теракты на территории Израиля.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные собирали информацию и готовили совершение терактов с применением огнестрельного оружия, а также похищения военнослужащих. Теракты должны были совершаться внутри так называемой "зеленой черты", а не в Иудее и Самарии.

Подозреваемые несколько раз проникали на территорию Израиля, а затем возвращались в Хеврон. Еще трое участников ячейки, которые согласно публикации, собирали оружие и хранили его в заранее заготовленном подземном тайнике, задержаны силами безопасности Палестинской автономии.

Согласно опубликованной информации, действия террористов направлялись и спонсировались ячейкой боевиков ХАМАС, амнистированных в рамках сделки Шалита и депортированных в сектор Газы. Эта ячейка, получившая название "штаб Западного берега", занимается вербовкой боевиков в Иудее и Самарии и организацией терактов. Деятельность этого штаба осуществляется в координации с Салахом аль-Арури, одним из лидеров ХАМАС, находящимся в Турции и Мусой Дудином, также помилованным в рамках сделки Шалита, и проживающим в Катаре.





