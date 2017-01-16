Прогноз погоды на 16 января: повышение температуры, облачно, без осадков

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 16 января, будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха выше, чем вчера. Понижение влажности. Устойчивый северо-восточный ветер. Без осадков.

В Иерусалиме – 9-13 градусов, в Тель-Авиве – 11-20, в Хайфе – 10-17, в Эйлате – 12-23. В Беэр-Шеве – 9-20, в Мицпе-Рамоне – 9-16, на побережье Мертвого моря – 17-22, в Ашкелоне – 11-19, в Ариэле – 9-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-20, на Голанских высотах – 9-16.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

Во вторник влажность понизится, температура повысится и будет выше среднесезонной, сильный восточный ветер. В среду-четверг ожидается постепенное понижение температуры, переменная облачность.