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В Израиле

Полиция: получены ложные предупреждения о взрывных устройствах в школах

время публикации: 11:43 | последнее обновление: 12:08 блог версия для печати фото
Полиция: получены ложные предупреждения о взрывных устройствах в школах

В 11:20 пресс-служба полиции распространила следующее сообщение: "В утренние часы в диспетчерскую службу (100) поступило несколько сообщений о взрывных устройствах, которые якобы были заложены в учебных заведениях Израиля. Большинство заведений проверены, и установлено, что речь идет о ложных предупреждениях. В некоторых местах проверки продолжаются. После завершения проверок полиция опубликует более подробное сообщение. Граждан просят соблюдать спокойствие и выполнять все распоряжения сотрудников правоохранительных органов".

Как сообщает портал Ynet, сообщения поступили в несколько школ округа Тель-Авива, в частности в начальной школе "Шазар" в Герцлии. Аналогичные сообщения были получены в нескольких школах Рамат а-Шарона.

Согласно опубликованным сведениям, сообщения передавала женщина, говорившая с сильным акцентом англоговорящего человека.



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