Дела о поджогах лесов. Официальные данные прокуратуры Израиля

На прошлой неделе в газете "Гаарец" была опубликована статья журналистов Джеки Хури и Нира Хасона, в которой, в частности, утверждалось, что на данном этапе расследования обстоятельств возникновения масштабных лесных пожаров в 20-х числах ноября 2016 года нет ни одного подозреваемого в поджогах, которые осуществлялись бы по мотивам национальной ненависти.

Эта информация противоречила звучавшим ранее заявлениям министра внутренней безопасности Гилада Эрдана и других чиновников, комментировавших ход расследования.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в прокуратуру, полицию и пожарную службу с целью прояснения ситуации.

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В пожарной службе, представители которой (в частности, начальник отдела расследований) ранее говорили о многочисленных выявленных случаях преднамеренных поджогов лесов, нашей редакции заявили, что все вопросы, касающиеся хода расследования и подозреваемых, теперь следует адресовать полиции.

Пресс-служба полиции в течение суток после нашего обращения не предоставила никакой новой информации.

Представитель государственной прокуратуры, в свою очередь, 15 января прислал подробную информацию о ходе расследования, в целом подтвердив справедливость публикации "Гаарец". По его словам, в настоящее время прокуратурой Хайфского округа поданы четыре обвинительных заключения в связи с четырьмя случаями поджогов лесов: в роще Ахихуд, в роще около поселка Мей-Ами, в окрестностях Умм эль-Фахма и в районе деревни Дир-Хана. Обвиняемыми по этим делам являются восемь человек, в их числе несколько несовершеннолетних, из Умм эль-Фахма, Дир-Ханы и Джадиды-Макр.

В беседе с нашим корреспондентом представитель госпрокуратуры особо подчеркнул, что в ходе проведенного расследования не получено убедительных доказательств действий обвиняемых по мотивам национальной ненависти, которые могли бы быть предъявлены в суде. Он также отметил, что вопросы, касающиеся хода расследования и меры пресечения в отношении обвиняемых, следует задавать полиции Израиля.

В частности, прокуратура сообщает, что 15 декабря 2016 года в Хайфском округе было возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего Сулеймана Мухаммида из Умм эль-Фахма, который подозревается в поджоге кипарисовой рощи около поселка Мей-Ами. Следствием было установлено, что вечером 27 ноября, примерно в 22:00, подозреваемый на автомобиле подъехал к кипарисовой роще и остановил машину в 17 метрах от въезда в Мей-Ами. С помощью газовой зажигалки он поджег сухую растительность. Поджигателя заметил местный координатор по вопросам безопасности, который объезжал территорию вокруг поселка. Поджигатель, который пытался скрыться, был задержан и передан полиции. В результате его действий лесной пожар охватил площадь около 290 квадратных метров.

Еще одно дело было возбуждено 7 декабря 2016 года в отношении 22-летнего Рами Хатиба, 21-летнего Амира Салама и несовершеннолетнего из деревни Дир-Хана (юго-восточнее Кармиэля). В сообщении прокуратуры приведены следующие результаты расследования: вечером 24 ноября подозреваемые встретились в помещении "Наргила аль-Байядер" и договорились принять участие в поджогах лесов, ночью один из ответчиков поджег сухую растительность, разбросав раскаленные угли неподалеку от здания школы "Аль-Мидан" с целью причинить ущерб. Следствием установлено, что та же группа собиралась совершить поджоги около соседней деревни Араба, для этой цели подозреваемые собрали картонные коробки, которые намеревались поджечь в оливковой роще. Эта группа злоумышленников была задержана полицией после погони. Полиция просила суд о содержании подозреваемых под стражей до вынесения приговора.

2 декабря 2016 года было возбуждено уголовное дело в отношении двух 17-летних жителей деревни Джадида, подозреваемых в поджоге рощи Ахихуд 27 ноября. Следствием было установлено, что подозреваемые преднамеренно бросали горящие спички на груду сухих веток и листьев до тех пор, пока не разгорелся лесной пожар. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров, был причинен ущерб 15 деревьям. Для тушения этого пожара были привлечены два специальных самолета и две пожарные машины.

1 декабря уголовное дело было возбуждено в отношении 24-летнего Али Махаджины из Умм эль-Фахма (именно о нем газета "Гаарец" 12 января писала как о последнем подозреваемом, которого могли обвинить в поджоге по мотивам национальной ненависти, но эти подозрения не получили убедительных доказательств). Махаджина подозревался в трех поджогах в окрестностях Умм эль-Фахма. В обвинительном заключении против него было сказано, что первый поджог он совершил утром 25 ноября, пожар был потушен, Махаджина вернулся домой, но менее чем через час снова поджег сухую растительность примерно в 250 метрах от места первого поджога, неподалеку от жилых домов (в одном из которых находился новорожденный ребенок). Этот пожар тоже был потушен. Тогда обвиняемый отошел на 400 метров и снова осуществил поджог. Общая площадь сгоревших лесов и садов в результате этих поджогов составила 8 тысяч квадратных метров. Мотив действий из соображений национальной ненависти доказан не был (поджоги осуществлялись рядом с жилищами арабов). Полиция просила суд о содержании подозреваемого под стражей до вынесения приговора, но 11 января Али Махаджина был помещен под домашний арест. Его адвокаты настаивают на том, что их подзащитный не хотел причинить ущерб.





