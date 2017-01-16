В отношении депутата Кнессета Баселя Ратаса начато еще одно расследование

В отношении депутата от Объединенного арабского списка Баселя Ратаса возбуждено еще одно дело. В понедельник, 16 января, он был допрошен следователями "Лахав-433" по подозрению в финансовых нарушениях, мошенничестве, подлоге, фальсификации документов и отмывании капиталов.

Пресс-служба полиции сообщила, что юридический советник правительства санкционировал начало нового расследования в отношении арабского депутата.

Басель Ратас, комментируя сегодняшнюю встречу со следователями, заявил, что речь идет о политическом преследовании, а также попытке нанести ущерб имиджу партии БАЛАД и дискредитировать ее членов.

Ранее депутату Кнессета были предъявлены обвинения в передаче в тюрьму документов в обход администрации, запрещенном вносе аппаратуры, использовании имущества в террористических целях, обмане общественного доверия и получении благ незаконным путем при отягчающих вину обстоятельствах.

В обвинительном заключении говорится о том, что Ратас вступил в сговор с родственниками террориста Валида Дака, отбывающего заключение в тюрьме "Кциот". Ратасу были переданы для проноса в тюрьму 12 мобильных телефонов, 16 sim-карт, два зарядных устройства и один наушник. Он попытался пронести в тюрьму спрятанные аппараты и дополнительные документы, однако был остановлен охранниками.

2 января комиссия по этике приняла решение отстранить его на полгода от всей парламентской деятельности. В соответствии с решением комиссии, депутат Ратас в течение шести месяцев не сможет принимать участие в работе комиссий и в пленарных заседаниях. В то же время, он сможет принимать участие в голосованиях, поскольку лишение подобных полномочий не является прерогативой комиссии по этике.