"Сионистский лагерь" готов не мешать лишению Баселя Ратаса депутатского мандата

В понедельник, 16 января, глава фракции "Сионистский лагерь" Мейрав Михаэли обратилась к депутатам от Объединенного арабского списка с требованием оказать давление на депутата Баселя Ратаса и вынудить его подать в отставку из парламента.

По словам Михаэли, если Ратас этого не сделает, "Сионистский лагерь" предоставит своим депутатам свободу голосования по вопросу о лишении Ратаса депутатских полномочий в рамках об отстранении. Мейрав Михаэли отметила, что ее партия по-прежнему является принципиальной противницей задействования данного закона.

Как стало известно редакции NEWSru.co.il, депутат Йоэль Хасон уже объявил о намерении голосовать за отстранение депутата Ратаса.

Ранее о намерении поддержать инициативу, принадлежащую министру экологии Зеэву Элькину о лишении Ратаса полномочий, заявила фракция "Еш Атид".

5 января юридический советник правительства предъявил обвинения депутату Кнессета Баселю Ратасу (Объединеный арабский список). Изначально речь шла о том, что обвинение будет предъявлено лишь после слушания, однако депутат Ратас отказался от предложенных условий, заявив, что ему и его адвокатам не предоставлено достаточно времени на подготовку. После этого было принято решение подать обвинение, а слушание провести позднее, но до начала суда.

Депутат Кнессета обвиняется в передаче в тюрьму документов в обход администрации, запрещенном вносе аппаратуры, использовании имущества в террористических целях, обмане общественного доверия государственным служащим и получении благ незаконным путем при отягчающих вину обстоятельствах.

В обвинительном заключении говорится о том, что Ратас вступил в сговор с родственниками террориста Валида Дака, отбывающего заключение в тюрьме "Кциот". Ратасу были переданы для проноса в тюрьму 12 мобильных телефонов, 16 sim-карт, два зарядных устройства и один наушник. Он попытался пронести в тюрьму спрятанные аппараты и дополнительные документы, однако был остановлен охранниками.

Вскоре после подачи обвинения, суд принял решение освободить Баселя Ратаса из-под стражи. Это решение было принято вопреки требованию полиции продлить срок домашнего ареста Баселя Ратаса на 30 дней. По условиям освобождения, Ратас не имеет права приближаться к объектам, находящимся в ведении службы охраны тюрем.

2 января комиссия по этике приняла решение отстранить на полгода депутата Кнессета Баселя Ратаса от всей парламентской деятельности. В соответствии с решением комиссии, депутат Ратас на протяжении полугода не сможет принимать участие в работе комиссий и в пленарных заседаниях. В то же время, он сможет принимать участие в голосованиях, поскольку лишение подобных полномочий не является прерогативой комиссии по этике.

Депутат Басель Ратас, находящийся под домашним арестом, заявил: "Это политическое решение, продиктованное мстительностью. Подобное решение никогда не принималось в отношении кого-либо из депутатов, против которых велось уголовное расследование.