Функционер ШАС похвастался сексуальными приключениями и лишился должности

Функционер религиозной партии ШАС пожаловался в полицию на то, что подвергся шантажу и вымогательству с помощью аудиозаписи, на которой он признается в неподобающем для верующего еврея поведении.

В частности, на одной из записей подвергшийся шантажу функционер ШАС рассказывает о своих сексуальных приключениях, а также об осквернении субботы. "У нас имеется общий чат в "Телеграмме", в котором я, она и ее муж переписываемся по субботам", - цитирует запись Nana10.

В публикации говорится, что шантажисты вынудили свою жертву покинуть занимаемую должность в партии ШАС.

Nana10 сообщает, что полицией задержаны трое подозреваемых по этому делу.





