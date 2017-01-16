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В Израиле

Функционер ШАС похвастался сексуальными приключениями и лишился должности

время публикации: 15:44 | последнее обновление: 17:06 блог версия для печати фото
Функционер ШАС похвастался сексуальными приключениями и лишился должности

Функционер религиозной партии ШАС пожаловался в полицию на то, что подвергся шантажу и вымогательству с помощью аудиозаписи, на которой он признается в неподобающем для верующего еврея поведении.

В частности, на одной из записей подвергшийся шантажу функционер ШАС рассказывает о своих сексуальных приключениях, а также об осквернении субботы. "У нас имеется общий чат в "Телеграмме", в котором я, она и ее муж переписываемся по субботам", - цитирует запись Nana10.

В публикации говорится, что шантажисты вынудили свою жертву покинуть занимаемую должность в партии ШАС.

Nana10 сообщает, что полицией задержаны трое подозреваемых по этому делу.



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